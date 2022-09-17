جماعة الدراركة ..كلاب ضالة تحول جسد طفلة الى اشلاء

هبة بريس - متابعة

فتحت مصالح الدرك الملكي بجماعة الدراركة، بتعليمات من النيابة العامة المختصة تحقيقا في حادث تعرض طفلة تعاني من التوحد لهجوم كلاب الضالة.

الطفلة عمرها خمس سنوات غابت عن أنظار والدتها قبل أذان صلاة المغرب ، بحر الاسبوع الماضي حيث انخرط سكان دوار “اي باها ” في البحث عنها لساعات قبل ان يتم العثور على جثة الطفلة عبارة عن اسلاء بعد ان مزقتها الكلاب الضالة .

وخلف هذا الحادث استياء وتذمرا كبيرا في صفوف أسرة الهالكة، وعموم سكان المنطقة.

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