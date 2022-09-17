جماعة الدراركة ..كلاب ضالة تحول جسد طفلة الى اشلاء

2022-09-17 / 20:31
14
هبة بريس - متابعة

فتحت مصالح الدرك الملكي بجماعة الدراركة، بتعليمات من النيابة العامة المختصة تحقيقا في حادث تعرض طفلة تعاني من التوحد لهجوم كلاب الضالة.

الطفلة عمرها خمس سنوات غابت عن أنظار والدتها قبل أذان صلاة المغرب ، بحر الاسبوع الماضي حيث انخرط سكان دوار “اي باها ” في البحث عنها لساعات قبل ان يتم العثور على جثة الطفلة عبارة عن اسلاء بعد ان مزقتها الكلاب الضالة .

وخلف هذا الحادث استياء وتذمرا كبيرا في صفوف أسرة الهالكة، وعموم سكان المنطقة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “مأساة الحي الجامعي بوجدة” ..منتدى الحداثة والديمقراطية يطالب بفتح تحقيق عاجل ودقيق

“مأساة الحي الجامعي بوجدة” ..منتدى الحداثة والديمقراطية يطالب بفتح…

2022-09-17 / 21:39
Photo of الصويرة..تشييع جثمان الفنان التشكيلي الحسين الميلودي

الصويرة..تشييع جثمان الفنان التشكيلي الحسين الميلودي

2022-09-17 / 21:19
Photo of الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم تستنكر تصريحات عمدة الرباط

الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم تستنكر تصريحات عمدة الرباط

2022-09-17 / 19:22
Photo of “بعد انتحار طبيب داخلي ” ..مطالب برلمانية بمهمات استطلاعية داخل المستشفيات

“بعد انتحار طبيب داخلي ” ..مطالب برلمانية بمهمات استطلاعية…

2022-09-17 / 18:46
Photo of القصر الكبير ..الاطاحة بجانح روع مواطنين

القصر الكبير ..الاطاحة بجانح روع مواطنين

2022-09-17 / 18:07
Photo of بتمويل مغربي.. وكالة بيت مال القدس تطلق مشاريع في المدينة المقدسة

بتمويل مغربي.. وكالة بيت مال القدس تطلق مشاريع في…

2022-09-17 / 18:00
Photo of المغربية مريم بوزين تتوج بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم بالإمارات

المغربية مريم بوزين تتوج بالمركز الأول في مسابقة القرآن…

2022-09-17 / 15:25
Photo of “قيادة التغيير والارتقاء بالتدبير الإداري للمؤسسات التعليمية” موضوع يوم دراسي بالرشيدية

“قيادة التغيير والارتقاء بالتدبير الإداري للمؤسسات التعليمية” موضوع يوم…

2022-09-17 / 14:00
Photo of تيزنيت : خطأ إداري يتسبب في مكوث جثة شخص أزيد من شهر بمستودع الاموات

تيزنيت : خطأ إداري يتسبب في مكوث جثة شخص…

2022-09-17 / 13:37
Photo of وفد مغربي هام يشارك في تخليد ذكرى “مكال توبا” بالسنغال

وفد مغربي هام يشارك في تخليد ذكرى “مكال توبا”…

2022-09-17 / 12:08

‫14 تعليقات

  1. ظااهرة الكلاب الضالة أصبحت مقلقة بحيث نراها منتشرة في كل مكان وتشكل خطورة كبيرة على سلامة المواطنين لذلك وجب محاربتها بالوساىل الممكنة فعلى المسؤولين بهذا المجال ان يقوموا بواجبهم ويتحملوا مسؤوليتهم في ذلك

  5. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وأتوب إليه أنا الله وانا أليه راجعون الله

  7. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وأتوب إليه أنا الله وانا أليه راجعون الله

  10. إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله وحده عضم الله أجركم وغفر لميتكم ويجعل مثواها الجنة

  13. C’est le grand problème que j’ai constaté quand j’ai visité le Maroc, je n’ai pas rencontré un seul responsable qui voit bien le fléau et le danger de laisser errer partout une horde de chien affamés. aucun ne s’intéresse pas à la sécurité des gens, ni à la prolifération de ce phénomène., et pas seulement les chiens, il y a aussi les chats. impossible et incroyable. on dirait nous vivons dans une autre planète. Si les responsable pensent au bien d’eux même et du peuple, ils doivent agir , et agir vite nettoyer toutes les villes et les agglomérations de ces bêtes.

  14. في كل القرى والمدن المغربية انتظروا الاسوأ.
    مع هاته الكلاب.
    يجب رفع دعوى قضائية على جميع الجمعيات التي تدافع عن الكلاب والمطالبة بحالها وايقاف الدعم العمومي عنها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق