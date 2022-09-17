جماعة الدراركة ..كلاب ضالة تحول جسد طفلة الى اشلاء
هبة بريس - متابعة
فتحت مصالح الدرك الملكي بجماعة الدراركة، بتعليمات من النيابة العامة المختصة تحقيقا في حادث تعرض طفلة تعاني من التوحد لهجوم كلاب الضالة.
الطفلة عمرها خمس سنوات غابت عن أنظار والدتها قبل أذان صلاة المغرب ، بحر الاسبوع الماضي حيث انخرط سكان دوار “اي باها ” في البحث عنها لساعات قبل ان يتم العثور على جثة الطفلة عبارة عن اسلاء بعد ان مزقتها الكلاب الضالة .
وخلف هذا الحادث استياء وتذمرا كبيرا في صفوف أسرة الهالكة، وعموم سكان المنطقة.
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14 تعليقات
ظااهرة الكلاب الضالة أصبحت مقلقة بحيث نراها منتشرة في كل مكان وتشكل خطورة كبيرة على سلامة المواطنين لذلك وجب محاربتها بالوساىل الممكنة فعلى المسؤولين بهذا المجال ان يقوموا بواجبهم ويتحملوا مسؤوليتهم في ذلك
يجب أن ترفع عائلة الطفلة دعوى قضائية ضد وزير الداخلية و وزير الصحة.
ربي يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته إن شاء الله
لا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وأتوب إليه أنا الله وانا أليه راجعون الله
إنا لله وانا اليه راجعون
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وأتوب إليه أنا الله وانا أليه راجعون الله
مسكينة ربي يرحمها
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك
إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله وحده عضم الله أجركم وغفر لميتكم ويجعل مثواها الجنة
الله يصبر ولديها
يجب وضع حد للكلاب الضالة
C’est le grand problème que j’ai constaté quand j’ai visité le Maroc, je n’ai pas rencontré un seul responsable qui voit bien le fléau et le danger de laisser errer partout une horde de chien affamés. aucun ne s’intéresse pas à la sécurité des gens, ni à la prolifération de ce phénomène., et pas seulement les chiens, il y a aussi les chats. impossible et incroyable. on dirait nous vivons dans une autre planète. Si les responsable pensent au bien d’eux même et du peuple, ils doivent agir , et agir vite nettoyer toutes les villes et les agglomérations de ces bêtes.
في كل القرى والمدن المغربية انتظروا الاسوأ.
مع هاته الكلاب.
يجب رفع دعوى قضائية على جميع الجمعيات التي تدافع عن الكلاب والمطالبة بحالها وايقاف الدعم العمومي عنها.