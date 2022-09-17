إسبانيا تستعد لاستقبال آلاف عاملات الفراولة المغربيات
هبة بريس - وكالات
وافقت السلطات المحلية في إقليم “هويلفا” الإسباني، على الرفع من عدد العاملات المغربيات الموسميات في حقول جني الفراولة إلى 11 ألف عاملة، مع إمكانية استقدام 3000 عاملة إضافية لسد النقص في اليد العاملة.
وخلص اجتماع عُقد الخميس، برئاسة مانويلا بارالو، المندوبة الفرعية للحكومة الإسبانية في إقليم هويلفا، إلى الرفع من عدد عقود العمل المخصصة لاستقدام العاملات الموسميات من المغرب، لكنه لم يحدد تاريخ بدء استقدامهن.
ومنذ عام 2020، أثرت جائحة فيروس كورونا ثم الأزمة الدبلوماسية بين الرباط ومدريد على تنظيم عميلة استقدام العاملات المغربيات للعمل في حقول جني الفراولة، مما أدى إلى تقليص عدد عقود العمل من 14750 عقدا إلى 7083 في السنة نفسها، ثم ارتفع العدد إلى 12 ألف عاملة العام الماضي.
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8 تعليقات
على الاقل لا تدكروا هذه الأشياء لانها عار في جبين الحكام. المرأة شرف الرجل والوطن .
انا بغيت نمشي لي عندو شي فكرة اقولها الله ارحم الوالدين
اخيب خدمة هي هاذي
علاش كيطلبو غير النسا الرجال لي خاص يمشيو يخدمو يضبرو على راسهوم
النساء الاسبانيات مكيرضاوش يخدمو هاذ خدمة والمغربيات يخدموها؟
الذل كيف يعقل لدولة مسلمة إرسال نسائها الى دولة علمانية
علاش ميديوش رجال
العبودية