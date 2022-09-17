سلطات سبتة المحتلة تشرع في تحصين السياج الحدودي

2022-09-17 / 19:51
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هبة بريس - متابعة

قالت صحيفة “الفارو دي سوتا ” ان السلطات الاسبانية ستشرع في تحصين السياج الحدودي الفاصل بين المدينة وباقي التراب المغربي، وذلك من خلال تشييد شبكة مانعة للتسلق على طول السياج.

واضاف المصدر ان أشغال تحصين السياج الحدودي جاءت بعد مصادقة الحكومة المحلية على أشغال إصلاح السياج، على غرار ما جرى في مدينة مليلية المحتلّة سنة 2014.

ويمتد السياج على طول 8 كيلومترات، بالشبكة المانعة للتسلّق يهدف إلى تحسين المراقبة والحدّ من حملات الهجرة غير النظامية عبر اختراق السياج.

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