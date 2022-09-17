“بعد انتحار طبيب داخلي ” ..مطالب برلمانية بمهمات استطلاعية داخل المستشفيات

هبة بريس - الرباط

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتنظيم مهمة استطلاعية مؤقتة، للمؤسسات الاستشفائية الجامعية قصد الوقوف على ظرفية سير العمل ووضعية الأطباء الداخليين والمقيمين بها.

ودعت المجموعة النيابية في مراسلة وجهها عبد الله بووانو، إلى رئيس القطاعات الاجتماعية،الى بارسال مهمات استطلاعية للمؤسسات الاستشفائية بعد واقعة انتحار طبيب داخلي .

وجاء في مراسلة الفريق النيابي للبيجيدي أن “واقعة الانتحار المؤسفة، أثارت نقاشا واسعا حول أوضاع الأطباء، خاصة المقيمين والداخليين بالمراكز الاستشفائية الجامعية، أثناء اجتيازهم فترات تدريبهم وتكوينهم التطبيقي والتي تمر في بعض الأحيان في ظروف صعبة جراء الضغوط النفسية والابتزاز والاستغلال الذي يمارس عليهم من طرف بعض الرؤساء المباشرين، وكذا مجموعة من السلوكيات المنتشرة ببعض هذه المؤسسات والتي تؤثر سلبا على سمعتها، وعلى جودة الخدمات المقدمة بها”.

واعتبرت مراسلة الفريق النيابي للبيجيدي ان “المؤسسات الاستشفائية الجامعية، تلعب دورا محوريا في المنظومة الصحية الوطنية، سواء تعلق الأمر بالعلاجات أو التكوين الطبي والشبه الطبي، والتكوين المستمر والبحث العلمي، رغم الإكراهات المادية والبشرية”.

واثار انتحار طبيب داخلي مقيم بمصلحة جراحة المسالك البولية بالمستشفى الجامعي ابن رشد في الدار البيضاء، نقاشا كبيرا حول دوافع واسباب انعاء الطبيب لحياته وظروف العمل داخل المؤسسات الاستشفائية .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0