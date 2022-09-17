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“بعد انتحار طبيب داخلي ” ..مطالب برلمانية بمهمات استطلاعية داخل المستشفيات

2022-09-17 / 18:46
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هبة بريس - الرباط

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتنظيم مهمة استطلاعية مؤقتة، للمؤسسات الاستشفائية الجامعية قصد الوقوف على ظرفية سير العمل ووضعية الأطباء الداخليين والمقيمين بها.

ودعت المجموعة النيابية في مراسلة وجهها عبد الله بووانو، إلى رئيس القطاعات الاجتماعية،الى بارسال مهمات استطلاعية للمؤسسات الاستشفائية بعد واقعة انتحار طبيب داخلي .

وجاء في مراسلة الفريق النيابي للبيجيدي أن “واقعة الانتحار المؤسفة، أثارت نقاشا واسعا حول أوضاع الأطباء، خاصة المقيمين والداخليين بالمراكز الاستشفائية الجامعية، أثناء اجتيازهم فترات تدريبهم وتكوينهم التطبيقي والتي تمر في بعض الأحيان في ظروف صعبة جراء الضغوط النفسية والابتزاز والاستغلال الذي يمارس عليهم من طرف بعض الرؤساء المباشرين، وكذا مجموعة من السلوكيات المنتشرة ببعض هذه المؤسسات والتي تؤثر سلبا على سمعتها، وعلى جودة الخدمات المقدمة بها”.

واعتبرت مراسلة الفريق النيابي للبيجيدي ان “المؤسسات الاستشفائية الجامعية، تلعب دورا محوريا في المنظومة الصحية الوطنية، سواء تعلق الأمر بالعلاجات أو التكوين الطبي والشبه الطبي، والتكوين المستمر والبحث العلمي، رغم الإكراهات المادية والبشرية”.

واثار انتحار طبيب داخلي مقيم بمصلحة جراحة المسالك البولية بالمستشفى الجامعي ابن رشد في الدار البيضاء، نقاشا كبيرا حول دوافع واسباب انعاء الطبيب لحياته وظروف العمل داخل المؤسسات الاستشفائية .

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‫13 تعليقات

  1. المهمات الاستطلاعية لن تحل المشكل يجب أن يكون في كل مستشفى مراقب يراقب سير أعمال المستشفى ويكون له اتصال مباشر مع وزارة الصحة يزودها بأخبار كل صغيرة وكل كبيرة فيكون لها التدخل المناسب لإنصاف المتضررين.

  2. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . الله يرحمه و يغفر له . الله يصبر اهله

  5. رحم الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون

  7. انا لله وانا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين و الهم ذويه الصبر والسلوان

  8. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم ارحمه رحمة واسعه واجعل أعماله في ميزان حسناته.امين يارب العالمين

  11. رحم الله الفقيد و اسكنه فسيح جناته و الهم اهله و ذويه جميل الصبر والسلوان.

  13. الله يرحم ويجعل مثواه الجنة ويرزقكم الصبر والسلوان واسكنه فسيح جناته انا لله وانا اليه راجعون

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