انهيار ارضي

قتلى وجرحى جراء انهيار أرضي في نيبال

2022-09-17 / 18:25
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هبة بريس - وكالات

لقي 17 شخصا مصرعهم، وأصيب 7 آخرون بجروح إثر انهيار أرضي نتيجة هطول أمطار الغزيرة غرب نيبال.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة النيبالية، دان باهادور كاركي، يوم السبت، بأن رجال الإنقاذ انتشلوا الضحايا من حطام خمسة منازل مدفونة تحت الطمي فى منطقة أتشام (450 كيلومترا غرب العاصمة كاتماندو)، مشيرا إلى أن المصابين نقلوا إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.

وأكد المسؤول الأمني أن أعمال الإنقاذ والبحث تتواصل في موقع الحادثة سعيا للعثور على 10 أشخاص مفقودين.

وتقع السيول والانهيارات الأرضية بشكل متكرر في نيبال ذات التضاريس الجبلية، خاصة خلال الأمطار الموسمية السنوية بين يونيو وشتنبر

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‫23 تعليقات

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