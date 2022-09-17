قتلى وجرحى جراء انهيار أرضي في نيبال
هبة بريس - وكالات
لقي 17 شخصا مصرعهم، وأصيب 7 آخرون بجروح إثر انهيار أرضي نتيجة هطول أمطار الغزيرة غرب نيبال.
وأفاد المتحدث باسم الشرطة النيبالية، دان باهادور كاركي، يوم السبت، بأن رجال الإنقاذ انتشلوا الضحايا من حطام خمسة منازل مدفونة تحت الطمي فى منطقة أتشام (450 كيلومترا غرب العاصمة كاتماندو)، مشيرا إلى أن المصابين نقلوا إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.
وأكد المسؤول الأمني أن أعمال الإنقاذ والبحث تتواصل في موقع الحادثة سعيا للعثور على 10 أشخاص مفقودين.
وتقع السيول والانهيارات الأرضية بشكل متكرر في نيبال ذات التضاريس الجبلية، خاصة خلال الأمطار الموسمية السنوية بين يونيو وشتنبر
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23 تعليقات
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون…) صدق الله العظيم.
يؤكدون العلماء للعلوم الطبيعية في الجيولوجيا أن سبحان الله هناك سبع طبقات الارض حيث قال تعالى في كتابه الكريم ( الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد احاط بكل شيء علما..)
نطلب من الله تعالى السلامة واللطف بنا يآرب وسترك إنك سميع مجيب الدعاء لقوله تعالى في كتابه الكريم ( قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما..) صدق الله العظيم..