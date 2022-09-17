انهيار ارضي

قتلى وجرحى جراء انهيار أرضي في نيبال

2022-09-17 / 18:25
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هبة بريس - وكالات

لقي 17 شخصا مصرعهم، وأصيب 7 آخرون بجروح إثر انهيار أرضي نتيجة هطول أمطار الغزيرة غرب نيبال.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة النيبالية، دان باهادور كاركي، يوم السبت، بأن رجال الإنقاذ انتشلوا الضحايا من حطام خمسة منازل مدفونة تحت الطمي فى منطقة أتشام (450 كيلومترا غرب العاصمة كاتماندو)، مشيرا إلى أن المصابين نقلوا إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.

وأكد المسؤول الأمني أن أعمال الإنقاذ والبحث تتواصل في موقع الحادثة سعيا للعثور على 10 أشخاص مفقودين.

وتقع السيول والانهيارات الأرضية بشكل متكرر في نيبال ذات التضاريس الجبلية، خاصة خلال الأمطار الموسمية السنوية بين يونيو وشتنبر

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‫19 تعليقات

  1. حتى المزارعون في هذه المنطقة يعانون من الإنهيارات الأرضية وسببها الأمطار الغزيرة التي تعرفها هذه المنطقة..

  3. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تسبب هذه الإنهيارات الأرضية خسائر مادية وبشرية لهذا يجب على هذه الدولة أن تجد حلا لهذه الإنهيارات الأرضية..

  4. أصبحت الأمطار في غير وقتها وبشكل مدمر فلا حول ولا قوة الا بالله العظيم

  9. بسم الله الرحمن الرحيم *ويسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا *

  11. يجب تغير النمطي للسكن للحد من هذه الأضرار التي تلحق بالسكان فيها لأنها اضرار بشرية ومادية فادحة دولتهم يجب تراعي بجدية خطورة الإنهيارات الأرضية..

  13. بسم الله أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَ

  17. قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور…..) صدق الله العظيم ..

  18. ظاهرة الانهيار او الانزلاق الأرضي فهي الحركة السريعة المفاجئة وهي على شكل ذرات التراب والصخور تسببه الأمطار الغزيرة او شدة الامواج البحر نطلب السلامة يآرب ولطفك بنا وسترك فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض..

  19. لطفك بنا يآرب اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض برحمتك ياارحم الراحمين نتمنى الشفاء العاجل للمصابين بهذا الحدث المحزن والمؤلم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.

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