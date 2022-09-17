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بنكيران :” لحسن الداودي شوية حمق ولكن نيتو حسنة “

2022-09-17 / 18:18
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هبة بريس - الرباط

قال عبد الاله بنكيران، الأمثن العام لحزب العدالة والتنمية ، انه “المصباح” أمسك العمود جيدا كي لا يسقط ، في اشارة الى فترة ترؤس حزبه للحكومة ، حيث مرت 10 سنوات والبلد ينعم بالأمن والاستقرار بحسب تعبيره .

وأضاف ابن كيران في الجلسة العامة للمؤتمر الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، صباح اليوم السبت، قائلا :الإخوان بلغني أن سي لحسن الداودي التحق بنا في القاعة فمرحبا به”.

وأردف قائلا :”هاد الداودي راه شوية احمق ولكن نيتو حسنة” وذلك في محاولة من الامين العام لحزب العدالة والتنمية لرأب الخلاف بينه وبين لحسن الداودي .

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‫3 تعليقات

  1. اضحك اسي ابنكران كما يحلوا لك.ضمنت 7ام9ملايين في الشهر غرد كما تشاء.

  3. لي بالصح حمق هو المواطن المغربي البسيط لي صوت عليكم. اجهزتم على كل المكتسبات. حتى مزبلة التاريخ بزاف عليكم يا تجار الدين

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