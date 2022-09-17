بنكيران :” لحسن الداودي شوية حمق ولكن نيتو حسنة “

هبة بريس - الرباط

قال عبد الاله بنكيران، الأمثن العام لحزب العدالة والتنمية ، انه “المصباح” أمسك العمود جيدا كي لا يسقط ، في اشارة الى فترة ترؤس حزبه للحكومة ، حيث مرت 10 سنوات والبلد ينعم بالأمن والاستقرار بحسب تعبيره .

وأضاف ابن كيران في الجلسة العامة للمؤتمر الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، صباح اليوم السبت، قائلا :الإخوان بلغني أن سي لحسن الداودي التحق بنا في القاعة فمرحبا به”.

وأردف قائلا :”هاد الداودي راه شوية احمق ولكن نيتو حسنة” وذلك في محاولة من الامين العام لحزب العدالة والتنمية لرأب الخلاف بينه وبين لحسن الداودي .

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