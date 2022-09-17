بتمويل مغربي.. وكالة بيت مال القدس تطلق مشاريع في المدينة المقدسة

هبة بريس

أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف خلال شهر شتنبر الجاري ، حزمة جديدة من المشاريع في المدينة المقدسة بغلاف مالي يفوق مليون دولار بتمويل من المملكة المغربية .

وتأتي هذه المشاريع التي أشرف على إطلاقها السيد محمد سالم الشرقاوي ، المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف ، في إطار مواصلة الوكالة برامجها ومشاريعها الاجتماعية الداعمة للقدس ولأهلها ، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، رئيس لجنة القدس .

وتوزعت المشاريع على قطاعات التعليم والصحة والثقافة وبرامج المساعدة الاجتماعية.

وهمت إنشاء وحدتين لتغسيل الأموات وحفظ الجثث بمستشفى جمعية المقاصد الخيرية بمبلغ 180 ألف دولار ، وتهيئة مداخل وفضاءات الحرم الجامعي لجامعة القدس ببيت حنينا مع توقيع اتفاقية إحداث النادي البيئي بنفس المؤسسة ، بمبلغ 400 ألف دولار ، فضلا عن توقيع اتفاقيات رعاية عشر مدارس في القدس بمبلغ 400 ألف دولار.

كما شملت هذه المشاريع تجهيز مكتبة المسجد الأقصى والمكتبة الخُتنية أسفل المسجد القبلي ، بمعدات وتجهيزات إلكترونية حديثة ، هبة من وكالة بيت مال القدس ، بملغ 25 ألف دولار ، وتوقيع اتفاقية تمويل الأنشطة المجتمعية لجمعية ” برج اللقلق ” بملغ 60 ألف دولار ، على أربع سنوات ، إضافة إلى توسيع قائمة الأيتام المشمولين بكفالة الوكالة بـ 30 مكفولا جديدا ، تشمل المنحة الشهرية 80 دولار لكل يتيم ، إضافة إلى الحقيبة المدرسية ، والمساعدات العينية للأسر في شهر رمضان والمناسبات الدينية.

من جهة أخرى ، التزمت الوكالة بدراسة ملفات تزويد مستشفيات القدس بالألواح الشمسية للتقليص من فاتورة استهلاك الكهرباء ، وإصلاح وترميم قاعة مراكش بمركز ” يبوس ” الثقافي ، وتزويدها بالطابع المغربي ، إضافة إلى تجهيز قاعة العروض الرئيسية بالمسرح الوطني – الحكواتي بكراسي جديدة ، مع إصلاح وترميم صالة التداريب ، فضلا عن دعم مشروع تجهيز فرقة المتطوعين للتدخل في حالات الطوارئ بمواد الإسعاف الأولي وبالكشافات الضوئية لمساعدة الأهالي على دفن موتاهم في مقابر المسلمين ، في الفترات الليلية.

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