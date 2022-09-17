القصر الكبير ..الاطاحة بجانح روع مواطنين
هبة بريس - مكتب طنجة
اوقفت المصالح الأمنية بمدينة القصر الكبير، أمس الجمعة، شخص جانح تسبب في ترويع المواطنين بالمدينة.
مصادر محلية،قالت ان الجانح شكل خطرا على مواطنين حيث تم توقيفه بعد نصب كمين محكم له ورصد من طرف عناصر الشرطة، اثناء محاولته دخوله إلى منزله ليلا.
وكان الموقوف مطلوب في العديد من القضايا الاجرامية المتعلق بالضرب والجرح والسرقة واعتراض السبيل إحداث عاهات مستديمة لضحاياه.
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13 تعليقات
سخونية الراس ترجع بالبرودة تحية للرجال الامن
يجب على الشرطة إن تتجدد لمثل هؤلاء حفاظا على سلامة المواطنين
كل الإحترام والتقدير للأجهزة الأمنية المغربية
تحياتي لرجال الأمن
كل التقدير والاحترام للمؤسسة الأمنية المغربية
تحية لرجال الأمن
لا أحد فوق القانون
هادو بسلو
العز لرجال الأمن كل سولت له نفسه تعريض حياة المواطنين للخطر يجب الحكم عليه باقصى العقوبات
تحياتي لرجال الدرك لولاهم لكانت الفوضى
الله يعطيهم الصحة
تحية وتقدير للامن ديالنا
من لا يصلح لنفسه لا يصلح لمجتمعه