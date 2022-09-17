“السترات الصفراء” تحتج بباريس على غلاء المعيشة والضرائب

2022-09-17 / 16:41
1
هبة بريس - وكالات

نزل محتجو “السترات الصفراء” مجددا إلى شوارع العاصمة الفرنسية باريس، رفضا لارتفاع أسعار السلع وزيادة معدلات التضخم، وتنديدا بسياسة الدولة تجاه الأزمة الأوكرانية.

وذكر موقع “أكتو باريس” الفرنسي المحلي، اليوم السبت، أنه بعد توقيف واستجواب 100 شخص خلال مظاهرات السبت الماضي، قررت “السترات الصفراء” النزول مجددا إلى شوارع العاصمة الفرنسية باريس، احتجاجا على غلاء المعيشة، والمطالبة بعدالة اجتماعية ضريبية.

وبين الموقع أن التظاهرة الأولى انطلقت من محطة مترو فغرام، في الدائرة السابعة عشرة بباريس، بالتعاون مع حركة “مواطنون غاضبون”، للدفاع عن المكتسبات الاجتماعية في ظل التوجهات الاقتصادية والسياسية للرئيس إيمانويل ماكرون، “وكذلك المطالبة بعدالة اجتماعية ضريبية وعدالة مناخية”. على حد وصف المتظاهرين.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قتلى وجرحى جراء انهيار أرضي في نيبال

قتلى وجرحى جراء انهيار أرضي في نيبال

2022-09-17 / 18:25
Photo of بايدن يحذر بوتين: إياك أن تستخدم النووي

بايدن يحذر بوتين: إياك أن تستخدم النووي

2022-09-17 / 14:55
Photo of تقرير: ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2022

تقرير: ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2022

2022-09-17 / 13:07
Photo of بريطانيا.. اعتقال شخص حاول فتح نعش الملكة اليزابيث الثانية

بريطانيا.. اعتقال شخص حاول فتح نعش الملكة اليزابيث الثانية

2022-09-17 / 09:55
Photo of شرطة نيويورك تعتقل المشتبه بها في الهجوم على فتاة مسلمة

شرطة نيويورك تعتقل المشتبه بها في الهجوم على فتاة…

2022-09-16 / 23:08
Photo of ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في إيطاليا إلى عشرة

ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في إيطاليا إلى عشرة

2022-09-16 / 20:39
Photo of صحيفة عبرية تكشف أسماء دول عربية في طريقها الى” التطبيع”

صحيفة عبرية تكشف أسماء دول عربية في طريقها الى”…

2022-09-16 / 18:59
Photo of منع وفد حكومي صيني من إلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة إليزابيث الثانية

منع وفد حكومي صيني من إلقاء نظرة الوداع على…

2022-09-16 / 18:45
Photo of الفاتيكان: البابا لن يحضر جنازة الملكة اليزابيث

الفاتيكان: البابا لن يحضر جنازة الملكة اليزابيث

2022-09-16 / 15:48
Photo of بعد الاعتداءات المتكررة… لبنان يقرر إغلاق جميع المصارف

بعد الاعتداءات المتكررة… لبنان يقرر إغلاق جميع المصارف

2022-09-16 / 12:39

تعليق واحد

  1. ههههههههه
    الاكل مجانا هنا في فرنسا اضافة الى السكن و اللباس لمن ليس لديه عمل اضافة الى راتب شهري RSA,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق