المغربية مريم بوزين تتوج بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم بالإمارات

2022-09-17 / 15:25
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هبة بريس

توجت ابنة تارودانت، الطالبة مريم بوزين، بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم في نسختها الأولى لسنة 2022، المنظمة من طرف مركز محمد بن عبيد لتحفيظ القرآن بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوجت الطالبة مريم بوزين خلال الحفل الختامي الذي أقيم أمس الخميس 15 شتنبر، بحضور عدد من المسؤولين بقطاع الشؤون الإسلامية بدبي بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة مركز محمد بن عبيد لتحفيظ القرآن بدولة الإمارات.

وقد حصلت مريم بوزين على الرتبة الأولى في صنف النساء، بعد تمكنها من حفظ القرآن الكريم كاملا، متفوقة على نظيرتها الجزائرية ريان تشوكش، حيث نجحت في الوصول إلى التصفيات النهائية التي عرفت مشاركة عدد من المتسابقين من مختلف الدول العربية والإسلامية.

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تعليق واحد

  1. بحال هذي متشوفهاش فقنوات الصرف الصحي و مغديش يستقبلها شي مسؤول و تاخذ شي وسام . أجرها عند الله خير و أبقى.

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