بايدن يحذر بوتين: إياك أن تستخدم النووي
هبة بريس - وكالات
حذر الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين من عواقب استخدام الأسلحة النووية الكيماوية أو التكتيكية.
ففي رد على سؤال خلال من مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” على شبكة “سي بي اس” بثت مقتطف منها أمس الجمعة، حول احتمال لجوء بوتين، الذي تكبد جيشه خسائر خلال الهجوم الأوكراني المضاد الذي أطلق قبل أسبوعين، إلى الأسلحة الكيماوية أو النووية التكتيكية، قال بايدك” أقول له لا تفعل لا تفعل ذلك!”.
كما اعتبر أن أي محاولة من هذا النوع “ستغير وجه الحرب برمتها، كما لم يحصل يوماً منذ الحرب العالمية الثانية”.
إلى ذلك، أكد أن “روسيا ستصبح حينها منبوذة من العالم أجمع، أكثر مما كانت عليه في أي وقت مضى”، وفق تعبيره.
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بوتين ادرك انه خسر كل شيء خسر الحرب خسر تسويق المحروقات للغرب بلاده تعرضت لعقوبات اقتصادية قاسية صفيح ساخن بالداخل اثر احتجاجات واعتراضات شعبية على شن الحرب ضد أكرانيا بوتين يشعر انه في عزلة وان حياته أصبحت مهددة لذلك سيضطر الى الانسحاب من ساحة المعركة خلال اسابيع
هناك مثلا فالمغرب كيقول”اش عند الميت مايقول قدام غسالو” اذا ضرب بوتين بالنووي فلن تكون هناك ردة فعلي العالم بل سيعم الدمار و الموت سواء تمكن غيره من استعمال نوويه ام لا!!!
اما اصل الداء فهو امريكا نفسها و كيف دفعت بأوروبا الى اكبر أزمة طاقة و بالدمية زلنسكي الى التضحية بامة حتى يتقن دوره رغم انه ممثل فاشل!!الحرب مع روسيا ليست كالحرب على العراق و لا سوريا!