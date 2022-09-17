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بايدن يحذر بوتين: إياك أن تستخدم النووي

2022-09-17 / 14:55
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هبة بريس - وكالات

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين من عواقب استخدام الأسلحة النووية الكيماوية أو التكتيكية.

ففي رد على سؤال خلال من مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” على شبكة “سي بي اس” بثت مقتطف منها أمس الجمعة، حول احتمال لجوء بوتين، الذي تكبد جيشه خسائر خلال الهجوم الأوكراني المضاد الذي أطلق قبل أسبوعين، إلى الأسلحة الكيماوية أو النووية التكتيكية، قال بايدك” أقول له لا تفعل لا تفعل ذلك!”.

كما اعتبر أن أي محاولة من هذا النوع “ستغير وجه الحرب برمتها، كما لم يحصل يوماً منذ الحرب العالمية الثانية”.

إلى ذلك، أكد أن “روسيا ستصبح حينها منبوذة من العالم أجمع، أكثر مما كانت عليه في أي وقت مضى”، وفق تعبيره.

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