المغربية إيناس لقلالش تتصدر بطولة فرنسا المفتوحة للغولف

2022-09-17 / 12:33
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هبة بريس

احتلت لاعبة الغولف المغربية إيناس لقلالش، يوم الجمعة، صدارة الدورة الثانية لبطولة فرنسا المفتوحة “لاكوست” للسيدات، التي تحتضنها مدينة دوفيل.

ووقعت اللاعبة المغربية ذات الـ 24 عاما على 66 ضربة (11 ضربة تحت المعدل) لتتصدر لوحدها البطولة بعد جولتين.

هكذا، تقدمت إيناس لقلالش على الإنجليزية ميغان ماكلارن (الثانية في الترتيب بـ 10 ضربات تحت المعدل)، والفرنسية سيلين بوتيي (الثالثة في الترتيب بـ 8 ضربات تحت المعدل).

من جانبها، سجلت المغربية مها الحديوي على أداء جيد خلال البطولة، وتحتل حاليا المرتبة العشرين بـ 70 ضربة.

وبعد جولتي الخميس والجمعة، ستخوض 60 لاعبة نهائي النسخة الـ 32 لبطولة فرنسا المفتوحة للسيدات، يوم السبت.

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