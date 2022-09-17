الشغب الرياضي يجر 5 أشخاص للاعتقال بالبيضاء
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة البرنوصي بولاية أمن الدار البيضاء، مساء الجمعة 16 شتنبر الجاري، من توقيف خمسة أشخاص محسوبين على فصيل للمشجعين، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة أسلحة بيضاء بدون سند مشروع وتهديد سلامة الأشخاص والممتلكات وإلحاق خسائر مادية بسيارات خاصة.
وكان عدد من المحسوبين على فصيل للمشجعين قد ارتكبوا أعمال شغب بحي أناسي بالبرنوصي بمدينة الدار البيضاء، نجم عنها إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات الخاصة، وذلك بسبب خلافهم مع أشخاص آخرين محسوبين على فصيل منافس.
وقد مكنت التدخلات الفورية لدوريات الشرطة من توقيف خمسة أشخاص من بين المشتبه فيهم، وحجز ثلاث دراجات نارية وأربع أسلحة بيضاء من الحجم الكبير وكمية من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى قطع حديدية راضة يشتبه في استخدامها في أعمال الشغب وإلحاق خسائر مادية بالسيارات التي كانت مركونة بالشارع العام.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين للأبحاث القضائية التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما لازالت التدخلات الميدانية وعمليات التشخيص متواصلة بغرض توقيف جميع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
11 تعليقات
الحل الأفضل هو منع نقل الجماهير إلى المدينة التي تقام فيها المبارة كرة القدم حتى نتفادى الشغب والتخريب في الملاعب الرياضية.
كل ما يجري في الملاعب الرياضية من شغب وتخريب ممتلكات الغير فهو ناتج عن التربية الخلقية وعدم الوعي ؛ إن لم تكن هناك حلول واقعية تستلزم إرادة استراتيجية تستهدف السلوكات فلن ينتهي الشغب والتخريب في الملاعب الرياضية وغيرها ..
يجب تشديد الإجراءات الأمنية والمراقبة بالكاميرات حتى نكونوا شيئا ما خففنا من هذآ الشغب والتخريب في الملاعب الرياضية حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء المفسدين..
يجب وضع مخطط إيجابي لتفادي حدوث مثل هذه الأفعال اللاخلاقية التخريبية وهذه المسؤولية تعود للحكومة.
يجب معاقبتهم باقصى سرعة ممكنة بالسجن لمدة طويلة مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكونوا عبرة لغيرهم وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
من أجل تفادي هذآ الشغب والتخريب في الملاعب الرياضية وغيرها يجب على المدارس بالقيام بدورات تحسيسية وتوعوية لتلاميذنا للحد من انتشار ظاهرة الشغب والتخريب..
يجب إصلاح الهيكلة التربوية والسلوكات داخل المنزل المغربي والمدرسة حتى نربي أجيال المستقبل باخلاق ممتازة جدا …
يجب على السلطات القضائية ان لا تتساهل معهم وتقوم بالحكم عليهم باقصى عوقبة ممكنة بدون رحمة ولا شفقة..
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خسائر فادحة مادية وبشرية متى سنتهي من هذه المشاهد المؤلمة والمحزنة ولا سيما في التخريب الممتلكات العامة والخاصة … أصبحنا بهذا الموضوع أضحوكة العالم ..
المخدرات والمشروبات الكحولية والحبوب الهولسة وووووو وووووووو وغيرها من مسببات التخريب والشغب والتعنيف والنصب والسرقة وخلاصة لذالك الحكومة يجب ان تضع حدا لمنع هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الضحايا الأبرياء الجماهير المغربية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل..
يجب ان يكون حكم قضائئي قاس.
التجنيد الاجباري ولو يكون تلميدا أو متدربا أو غير متمدرسا .
منع الزيارات العائلية