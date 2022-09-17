الشغب الرياضي يجر 5 أشخاص للاعتقال بالبيضاء

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة البرنوصي بولاية أمن الدار البيضاء، مساء الجمعة 16 شتنبر الجاري، من توقيف خمسة أشخاص محسوبين على فصيل للمشجعين، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة أسلحة بيضاء بدون سند مشروع وتهديد سلامة الأشخاص والممتلكات وإلحاق خسائر مادية بسيارات خاصة.

وكان عدد من المحسوبين على فصيل للمشجعين قد ارتكبوا أعمال شغب بحي أناسي بالبرنوصي بمدينة الدار البيضاء، نجم عنها إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات الخاصة، وذلك بسبب خلافهم مع أشخاص آخرين محسوبين على فصيل منافس.

وقد مكنت التدخلات الفورية لدوريات الشرطة من توقيف خمسة أشخاص من بين المشتبه فيهم، وحجز ثلاث دراجات نارية وأربع أسلحة بيضاء من الحجم الكبير وكمية من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى قطع حديدية راضة يشتبه في استخدامها في أعمال الشغب وإلحاق خسائر مادية بالسيارات التي كانت مركونة بالشارع العام.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين للأبحاث القضائية التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما لازالت التدخلات الميدانية وعمليات التشخيص متواصلة بغرض توقيف جميع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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