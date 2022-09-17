مذيع مصري يفجر مفاجأة: عادل إمام مصاب بألزهايمر

هبة بريس - وكالات

فجر المذيع المصري محمد الباز، ليل الجمعة، مفاجأة من العيار الثقيل عن الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، إن الممثل المصري المخضرم يعاني من أعراض ألزهايمر، لافتا إلى أن حالته الصحية لا تسمح بالوقوف أمام الكاميرا.

كما طالب عائلة الزعيم بإنهاء الجدل حول قضية اعتزاله التمثيل، مشيرا إلى أن أسرته تصر على أن هناك عملاً قريباً سيظهر فيه إمام، وهو فيلم يجمعه مع نجله محمد إمام واسمه “الواد وأبوه”.

ووجه رسالة لعائلته، قائلًا: “عادل إمام في مرحلة سنية وصحية لن يقدم أي عمل فني قادم على الإطلاق، عائلته لا بد أن تحترم هذا، وعندما يقال إنه اعتزل العمل الفني لن ينقص منه شيء، ومن حق جمهوره أن يعرف حالته الصحية”.

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