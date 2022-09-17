بريطانيا.. اعتقال شخص حاول فتح نعش الملكة اليزابيث الثانية

2022-09-17 / 09:55
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هبة بريس - وكالات

اعتقلت الشرطة البريطانية شخصا حاول فتح نعش الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، فيما تناقلت وسائل إعلام صورا تظهر الحادث.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” إن شرطة قاعة وستمنستر، التي تشهد جنازة الملكة إليزابيث الثانية، فوجئت بشخص من بين المشيعين خرج من الطابور وحاول الوصول إلى نعش الملكة إليزابيث الثانية وحاول فتحه بالقوة.

وأوضحت الصحيفة أن الشخص نجح في فتح النعش جزئيا قبل أن يهرع نحوه أفراد الشرطة ليمنعوه ويعتقلوه على الفور.

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تعليق واحد

  1. ربما النعش كان فارغا لان السلطات البريطانية ربما لجأت لحيلة ان تنسخ عدة نعوش لتضليل الراي العام والحقيقي يكون فقط يوم الدفن وتحضره ضيوف من العالم باسره الا من الصين وروسيا وبعض الدول التي اعتبرها بريطانيا غير صديقة.

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