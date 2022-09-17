سطات.. عروس الشاوية تحن للزمن الماضي

محمد منفلوطي_ هـبة بريس

لاحديث اليوم بين الأوساط السطاتية الغيورة، سوى عن واقع المدينة الذي يبدو وكأنه يحتضر، في انتظار انتعاشة تعيد للمدينة ولو جزء بسيط من بريقها…

فهي مدينة سطات، التي كانت توصف بعروس الشاوية… كانت حينها، ذات حدائق غناء تنعش الروح، وأزقة وشوارع واسعة بأشجار باسقة ظلت شاهدة على تاريخها العريق، وبإنارة عمومية تشد النفس…

كانت وكانت….قبل أن تتحول اليوم إلى مايشبه قرية صغيرة، تأتيها الكلاب والدواب من جهاتها الأربع بحكم طابع محيطها القروي، فعكر ذلك صفو هدوئها وراحة بال ساكنتها…فأينما رحل المرء أو ارتحل، تقابله قطعان من كلاب ضالة ودواب شاردة، وأزبال منتشرة، وحفر كمنتصبة تقتنص ضحاياها من سائقي السيارات والدراجات….

كانت وكانت…قبل أن تطالها سياسة الاهمال والتهميش، أضواء اشارات المرور “معطوبة”، وحدائق تشكو حالها ظلمة وتطاولا على شجيراتها وما تبقى من حشائشها، واكتظاظ مروري بمعظم شوارعها مع ضعف مواقف السيارات…حتى أهم ساحاتها والتي تحمل اسم ساحة محمد الخامس وما نهبته من أموال عمومية لتهيئتها، تحولت إلى مطرح للنفايات والتبول ب”العلالي”، وملتقى للباحثين عن العمل أو ما يطلق عليهم ” أصحاب الموقف” وأصحاب ضامة، وفي الجهة المقابلة، تم اقبار معلمة تاريخية ظلت في وقت سابق تدعى “المارشي القديم”، وتم تعويضها بمراحض عمومية مغلقة لأسباب غير مفهومة لعل في الأمر شيء ما… ومن بين ثنايا شوارع المدينة وأزقتها، استوطن باعة جائلون همهم الأول هو جني الدريهمات على حساب جمالية المدينة وهدوءها، معرقلين حركة السير وخالقين فوضى عارمة أمام أعين السلطات..

هنا مدينة سطات، حيث انتظر كثيرون بعد مرور أزيد من 100 يوم على عمر المجلس المنتخب ديمقراطيا، أن تظهر ملامح حقيقية للاصلاح تلامس بشكل مباشر هموم ومعاناة وانتظارات مواطني المدينة ممن ملّوا من الوعود الزائفة وباتوا يأملون في غد أفضل بعيدا عن الشعارات الرنانة..لكن انتظاراتهم هذه تحولت إلى كوابيس بعد أن خاب ظنهم…

هنا مدينة سطات، ملفات اجتماعية تتطلب نوعا من الجرأة والاستباقية لا الانتظار والتلكؤ، من قبيل ظاهرة البطالة وخلق فرص للشغل للشاب العاطل تماشيا والبرامج الانتخابية التي لازالت ملصقاتها شاهدة على ذلك، بالاضافة إلى مشاكل أخرى ذات بعد بيئي وصحي واجتماعي من قبيل انتشار ظاهرة الكلاب الضالة والباعة الجائلين وقلة أسواق القرب، وضعف الإنارة العمومية ببعض الأزقة والأحياء وعند الإشارات الضوئية، وضعف البنى التحتية للحدائق والمنتزهات وغزوها من قبيل الدواب، وفوضى الباركينات على قلتها وما خلفته من اكتظاظ على مستوى السير والجولان وحين التوقف، ومعضلة السوق الأسبوعي وغيرها من المشاكل التي كانت دائما حاضرة على طاولة المعارضة زمن المجالس السابقة….

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