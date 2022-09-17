مواطنون يشتكون من ضعف خدمات حافلات “الزا”.. وجمعيات تراسل الشركة

2022-09-17 / 09:25
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هبة بريس

اشتكى عدد من المواطنين من ضعف خدمات شركة “الزا” للنقل، بعدد من المدن المغربية.

وعبر مواطنون بمدينة أكادير، عن استيائهم بسبب قلة الحافلات بالمدينة وشبه انعدام بعض خطوطها، خاصة تلك التي تنقل الطلبة الى كلياتهم ومدارسهم مع بداية الموسم الدارسي.

كما اشتكى آخرون من استمرار الشركة في استغلال حافلات مهترئة لنقل المواطنين، والتي تتوقف عند نصف الطريق في معظم الرحلات ما يضطر الراكبين الى انتظار أخرى لنقلهم أو للبحث عن وسائل نقل أخرى.

من جهتها، راسلت جعيات المجتمع المدني بمدينة تامنصورت، إدارة شركة “ألزا” للنقل الحضري والشبه حضري، بسبب شبه انعدام الحافلات بالخط الرابط بين تامنصورت ومراكش.

ودعت الجمعيات، ادارة الشركة، إلى تعزيز الخط المذكور بحافلات إضافية وخلق خطوط جديدة، تصل نقط أخرى بمدينة مراكش.

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‫2 تعليقات

  1. حتى في طنجة شركة الزا مابقتش قادرة على الكم الهائل ديال المواطنين يجب على المدينة البحث عن شركة ثانية

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