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طقس السبت.. أمطار متفرقة بعدد من مناطق المملكة

2022-09-17 / 09:13
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، نزول أمطار ضعيفة أو قطرات خفيفة محلية بالسواحل الوسطى والشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية بالسهول الشمالية والوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 09 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و26 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 16 و21 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما فوق شمال الأقاليم الجنوبية، وكذا تناثر الغبار ببعض الجهات الداخلية للأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الارتفاع أو ستبقى مستقرة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طانطان والداخلة، وما بين رأس سبارتيل والقنيطرة، وهائجا بباقي السواحل الأخرى.

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