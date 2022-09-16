شرطة نيويورك تعتقل المشتبه بها في الهجوم على فتاة مسلمة

هبة بريس

اعتقلت شرطة مدينة نيويورك المشتبه بها في الهجوم على فتاة مسلمة لا تتجاوز من العمر 17 عاماً في محطة مترو كوينز بورو بلازا في منطقة كوينز.

وقالت الشرطة إن المشتبه بها، جوفيل سيدينو (41 عاماً)، بدأت في حوالي الساعة السابعة صباحاً يوم 18 فبراير في توبيخ الفتاة المسلمة بينما كانت تستقل القطار.

وبحسب ما ورد، ضربت المشتبه بها الفتاة على رقبتها وأعلى ظهرها.

وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه بها تواجه الآن اتهامات بجرائم الكراهية والاعتداء.

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