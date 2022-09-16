تقارير إيطالية تتفاعل مع قرار الرئيس الكيني بسحب الاعتراف بـ”البوليساريو

هبة بريس _ وكالات

تناقلت وسائل إعلام إيطالية أصداء قرار الرئيس الكيني، وليام روتو، بالعدول عن الاعتراف بـ “الجمهورية” الوهمية.

كتبت وكالة الأنباء الإيطالية (لا بريس) أن موقف المملكة بخصوص النزاع حول الصحراء المغربية يتعزز باستمرار، مشيرة إلى أنه بعد ساعات قليلة من حفل تنصيبه كرئيس للجمهورية الكينية، أعلن ويليام روتو العدول عن الاعتراف بـ “الجمهورية” الوهمية.

وأضافت أن الرئيس الكيني قدم دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي “الجاد وذي المصداقية” الذي اقترحته المملكة، باعتباره حلا وحيدا يقوم على الوحدة الترابية للمغرب.

ونقلا عن بيان مشترك أورد الموقع الإلكتروني لقصر رئاسة جمهورية كينيا فقرات منه، على إثر الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الرئيس الجديد لجمهورية كينيا، أشارت الوكالة الإيطالية إلى أن الرئيس الكيني أخذ قراره “احتراما لمبدأ الوحدة الترابية وعدم التدخل”.

من جانبها، أفادت الوكالة الإيطالية “نوفا” أن كينيا تدعم إطار الأمم المتحدة “كآلية حصرية من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم ومستدام للنزاع حول قضية الصحراء”، مسلطة الضوء على “وجاهة” و”مصداقية” مخطط الحكم الذاتي على الصعيد الدولي.

في هذا الصدد، ذكرت الوكالة الإيطالية بالمكاسب الدبلوماسية التي حققها المغرب مؤخرا، مشيرة إلى أن أكثر من 30 دولة، إفريقية وعربية، فتحت قنصليات لها في إقليم الصحراء، كدليل على الاعتراف بسيادة المغرب عليه.

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