تقارير إيطالية تتفاعل مع قرار الرئيس الكيني بسحب الاعتراف بـ”البوليساريو
تناقلت وسائل إعلام إيطالية أصداء قرار الرئيس الكيني، وليام روتو، بالعدول عن الاعتراف بـ “الجمهورية” الوهمية.
كتبت وكالة الأنباء الإيطالية (لا بريس) أن موقف المملكة بخصوص النزاع حول الصحراء المغربية يتعزز باستمرار، مشيرة إلى أنه بعد ساعات قليلة من حفل تنصيبه كرئيس للجمهورية الكينية، أعلن ويليام روتو العدول عن الاعتراف بـ “الجمهورية” الوهمية.
وأضافت أن الرئيس الكيني قدم دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي “الجاد وذي المصداقية” الذي اقترحته المملكة، باعتباره حلا وحيدا يقوم على الوحدة الترابية للمغرب.
ونقلا عن بيان مشترك أورد الموقع الإلكتروني لقصر رئاسة جمهورية كينيا فقرات منه، على إثر الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الرئيس الجديد لجمهورية كينيا، أشارت الوكالة الإيطالية إلى أن الرئيس الكيني أخذ قراره “احتراما لمبدأ الوحدة الترابية وعدم التدخل”.
من جانبها، أفادت الوكالة الإيطالية “نوفا” أن كينيا تدعم إطار الأمم المتحدة “كآلية حصرية من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم ومستدام للنزاع حول قضية الصحراء”، مسلطة الضوء على “وجاهة” و”مصداقية” مخطط الحكم الذاتي على الصعيد الدولي.
في هذا الصدد، ذكرت الوكالة الإيطالية بالمكاسب الدبلوماسية التي حققها المغرب مؤخرا، مشيرة إلى أن أكثر من 30 دولة، إفريقية وعربية، فتحت قنصليات لها في إقليم الصحراء، كدليل على الاعتراف بسيادة المغرب عليه.
21 تعليقات
عاشت المملكة المغربية الشريفة ولا عاش من خانها ولا غالب الا الله
الله الوطن الملك
صحراء المغربية احب من أحب كره من كر
الله الوطن الملك عاش الملك وشعبه الوفي شعارنا الخالد الله الوطن الملك
والله قد وفيت وكفيت يا دكتور، سلاسة و طلاقة في تحليل الامور
قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا .
العز والنصر لملكنا العزيز وفقك الله وأعانك على أعداء الوطن
الله الوطن الملك والصحراء مغربية
الصحراء في مغربها والمغرب في صحراءه. الله.الوطن. الملك
عاش الملك محمد السادس نصره الله
الجزائر تشوه صورتها في كل المحافل الدولية بي سبب هدا النزاع الوهمي
يكتسب المغرب يوما بعد يوم أنصار لقضية الصحراء المغربية.
كينيا اعترافها من عدمه لايقدم ولا يؤخر
صدمة كانت قوية..بعد التطبيل تم طرده وطائرته الجزائرية.
إعتراف كينيا هو صفعة للجزائر وكل ما بني على باطل فهو باطل
عادة العقول المتحجرة التي الفت العيش فالبرك الاسنة لن تتحرر من هذه العقلية .. كل العالم نسي خلافاته ونزاعاته وتوحد .. الا هؤلاء اعداء الوحدة .. حرم الله عليهم خيراتهم وحللها لغيرهم حتى لا يزيد طغيانهم . فاعتبروا …
نالت مبادرة الحكم الذاتي إحترام وتقدير عدد من الدول لأنها أظهرت مدي حكمة جلالته في حل قضية الصحراء بشكل سلمي وديمقراطي .
الكراغلة مشاو يتسطاو راه بزاف دالصدمات
بهذا القرار السديد تنضم كينيا إلى مجموع الدول التي تدعم ملف الصحراء المغربية.
تتسع دائرة الدول المساندة للمغرب في قضية الصحراء المغربية أما في المقابل يضعف موقف الكيان الوهمي .