حقيقة إعفاء وزير التعليم العالي سبعة عمداء لكليات مغربية

هبة بريس _ الرباط

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حقيقة خبر “إعفاء وزير التعليم العالي سبعة عمداء كليات من مهامهم”.

وأوضحت الوزارة في بيان حقيقة لها، اليوم الجمعة أنه “على إثر تداول بعض المنابر الإعلامية لخبر يخص “إعفاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار سبعة عمداء بكليات مختلفة من مهامهم”، وتنويرا للرأي العام، تنفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار نفيا قاطعا هذه الإشاعات الزائفة التي لا أساس لها من الصحة”

وأكدت وزارة التعليم العالي، على أن الأمر يتعلق فقط بإعلان فتح الترشيح لشغل مناصب عمداء كليات انتهت مدة انتدابهم، كما أكدت الوزارة أنها تعتمد قنواتها الرسمية لتداول مختلف المستجدات المتعلقة بالوزارة.

ودعت وزارة التعليم العالي المواطنات والمواطنين إلى تحري الحيطة والتأكد من صحة الأخبار قبل تداولها.

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