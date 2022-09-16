أكادير : إلحاق أساتذة وتلاميذ بمؤسسة تعليمية لم تشيد بعد!!!

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تفاجأ أساتذة ومعهم أولياء أمور التلاميذ بالجماعة الترابية أورير شمال أكادير، إلحاقهم بمؤسسة للتعليم الاعدادي – الثانوي، دون أن تشيد بعد لاستقبال التلاميذ خلال الموسم الدراسي الحالي، بالرغم من أن مجموعة من الأساتذة تم الحاقهم بالمؤسسة في الحركة الانتقالية الوطنية لهيئة التدريس في شهر نونبر 2021 .

واعتبر مهتمون بالشأن التربوي بأكادير، أن هذه الواقعة تعتبر خطأ اداري جسيم، تتحمل مسؤوليته الجهات الوصية على القطاع.

المؤسسة التعليمية العمومية، لم تكن جاهزة للدخول المدرسي الجاري، حيت لم يوضع حجر بنائها إلا في متم يناير 2022.

وضعية إستدعت نقل الأساتذة ومعهم تلامذتهم لمتابعة الدراسة في مؤسسة أخرى، حيث الاكتظاظ وظروف التمدرس غير متوفرة وغير مريحة، ولا تعكس شعارات الجودة التي ترفعها الوزارة الوصية على القطاع.

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