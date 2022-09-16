The FIFA World Cup trophy is displayed during an event in New York after an announcement related to the staging of the FIFA World Cup 2026, on June 16, 2022. - Mexico City's iconic Azteca Stadium and the Los Angeles Rams' multi-billion-dollar SoFi Stadium were among 16 venues named on June 16 to stage games at the 2026 World Cup being held in the United States, Canada and Mexico. (Photo by Yuki IWAMURA / AFP)

رسميا.. الفيفا يبت في شكوى لإلغاء تأهل منتخب إلى كأس العالم

2022-09-16 / 20:32
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هبة بريس _ رياضة

أبقى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على تأهل الإكوادور إلى نهائيات مونديال 2022 المقررة نهاية العام في قطر، وذلك بعد رفضه، الجمعة، الاستئناف المقدم من قبل تشيلي والبيرو المشككتين بجنسية اللاعب بايرون كاستيو الذي كان ضمن صفوف المنتخب في التصفيات.

وقال فيفا في بيان “بعد تحليل جميع الوثائق المضافة إلى الملف من قبل الأطراف المعنية، وعقد جلسة استماع، أكدت لجنة الاستئناف (في فيفا) قرار اللجنة التأديبية بإغلاق الإجراءات ضد الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم”.

وتابع “من بين اعتبارات أخرى، رأى (فيفا) واستناداً للوثائق المقدمة إليه، أنه ينبغي اعتبار اللاعب حاملًا للجنسية الإكوادورية على أساس دائم وفقًا للمادة 5، الفقرة 1 من لوائح فيفا”.

وأفاد الاتحاد الدولي أنه يمكن استئناف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي.

وفي يونيو، أعلن “فيفا” أنه أغلق تحقيقه بشأن عدم أهلية الظهير الإكوادوري كاستيو خلال تصفيات مونديال قطر 2022، من دون الإشارة إلى أي عقوبة.

وفتح الاتحاد الدولي في مايو “إجراءات تأديبية” للنظر في قضية كاستيو عقب تقديم الاتحاد التشيلي شكوى بشأن جنسيته.

وأفاد الاتحاد الدولي للعبة في بيان أنه “قرر فتح إجراءات تأديبية لفحص احتمال عدم أهلية بايرون ديفيد كاستيو سيغورا” للمشاركة مع منتخب الإكوادور في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وتقدّم الاتحاد التشيلي بشكوى إلى اللجنة التأديبية لفيفا على خلفية “تزوير محتمل لوثائق منح الجنسية الإكوادورية” للاعب.

وخاض كاستيو (23 عاماً) مباراتي الذهاب والإياب في التصفيات أمام تشيلي، فانتهت الاولى بالتعادل السلبي في كيتو في 5 سبتمبر 2021 والثانية بفوز الإكوادور 2-صفر في 17 نوفمبر من العام ذاته.

وزعمت شكوى تشيلي أن كاستيو ولد في مدينة توماكو الكولومبية في 25 يوليو 1995، وليس في مدينة بالاياس الإكوادورية في 10 نوفمبر 1998.

ارتدى كاستيو قميص منتخبي الإكوادور لدون 17 عاماً و20 عاماً قبل أن ينضم إلى المنتخب الأوّل، فشارك لأول مرة في سبتمبر 2021 ولعب في 8 مباريات في تصفيات مونديال قطر، وساهم في أربعة انتصارات مقابل تعادلين ومثلهما هزيمة.

واحتلت تشيلي المركز السابع في المجموعة المشتركة في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر، متأخرة بفارق 7 نقاط عن الإكوادور التي نالت المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المونديال، لترافق البرازيل المتصدرة والأرجنتين والأوروغواي.

أما البيرو، فحلت خامسة وخاضت ملحقاً دولياً مع أستراليا خسرته بركلات الترجيح.

ووقعت الإكوادور في نهائيات قطر 2022 في المجموعة الأولى بجانب البلد المضيف وهولندا والسنغال.

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‫3 تعليقات

  2. اذا تم اقصاء الاكوادور يتأهل تلقائيا المنتخب الذي احتل المركز السادس في تصفيات امريكا الجنوبية

  3. من الواضح ان هناك اتفاقا بين الشيلي ذات المكز السابع والتي لا مصلحة مباشرة لها في اقصاء الاكوادور والبيرو السادسة حتى لا يظهر ان هذه الاخيرة هي صاحبة المصلحة الاولى في هذا الاقصاء والذي سيمكنها تلقائيا من التأهل لنهائيات كأس العالم. ربما يكون هذا الاتفاق ماديا بالاساس

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