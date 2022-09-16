صحيفة عبرية تكشف أسماء دول عربية في طريقها الى” التطبيع”

2022-09-16 / 18:59
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هبة بريس _ الرباط

كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الجمعة، عن أسماء دول إسلامية وعربية يتوقع التطبيع معها خلال عامين.

وأفادت صحيفة “هاآرتس” العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن النقاشات الداخلية الإسرائيلية تتحدث عن احتمالية توقيع اتفاقات تطبيع مع كل من إندونيسيا والصومال وموريتانيا خلال العامين المقبلين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي ـ لم تسمه ـ بمناسبة مرور عامين كاملين على توقيع اتفاق “إبراهام” مع كل من البحرين والإمارات، وبعدهما السودان والمغرب، أن المباحثات الداخلية في إسرائيل ترجح توقيع اتفاقات سلام مع الدول الثلاث، موريتانيا والصومال وإندونيسيا.

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