منع وفد حكومي صيني من إلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة إليزابيث الثانية

هبة بريس _ وكالات

أكدت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أنه تم منع وفد حكومي صيني من حضور مراسم إلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة إليزابيث الثانية.

ورفض رئيس مجلس العموم السير ليندزي هويل طلبا بدخول قاعة ويستمنستر التي يوجد فيها نعش الملكة حتى جنازتها الرسمية يوم الاثنين، وذلك بسبب العقوبات الصينية المفروضة على خمسة أعضاء بالمجلس وعضوين في مجلس اللوردات بسبب اتهاماتهم لبكين بإساءة معاملة مسلمي الإيغور.

ولما طلبت “بي بي سي” تعليقا على الخبر، قال مكتب رئيس مجلس العموم “إنه لا يعلّق على المسائل الأمنية”.

ونقلت مصادر إعلامية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية «ماو نينغ» قولها إنها لم تطّلع على التقرير، لكنها قالت إنه بصفتها مستضيفة لجنازة الملكة، يجب على المملكة المتحدة «اتباع البروتوكولات الدبلوماسية والأخلاق المناسبة لاستقبال الضيوف”.

وتشهد العلاقات البريطانية الصينية توترا بالفعل. ومن غير المرجح أن يمثل هذا الحظر عاملا إيجابيا.

ومع ذلك، قالت “بي بي سي” إنه من المتوقع أن يحضر نائب الرئيس الصيني الرئيس وانغ تشيشان، جنازة الملكة الرسمية يوم الاثنين والتي ستقام على طول الطريق من قصر ويستمنستر إلى كنيسة ويستمنستر.

وقال متحدث باسم داونينغ ستريت، مقر الحكومة البريطانية، إنه من المتعارف عليه دعوة الدول التي تربطها بالمملكة المتحدة علاقات دبلوماسية إلى الجنازات الرسمية

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