هل تحرك أمريكا “قانون مكافحة خصومها” ضد الجزائر؟
هبة بريس _ الرباط
طالب نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، ماركو روبيو، إلى فرض عقوبات على شراء الجزائر للأسلحة الروسية.
ووجه الاخير رسالة إلى وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، كتب روبيو، “روسيا هي أكبر مورد عسكري للجزائر. وتعد الجزائر أيضا من بين أكبر أربعة مشترين للأسلحة الروسية في جميع أنحاء العالم، وبلغت ذروتها بصفقة أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار في عام 2021”.
وقال إن “تدفق الأموال من أي مصدر إلى روسيا لن يؤدي إلا إلى زيادة تمكين آلة الحرب الروسية في أوكرانيا. ومع ذلك، فإن الإجراءات المتاحة لكم لم تستخدم بعد”.
وبناء على ذلك، يقول النائب في رسالته “أشجعكم على أن تأخذوا التهديد الذي لا تزال روسيا تشكله على الاستقرار العالمي على محمل الجد وأن تعينوا بشكل مناسب الأطراف التي تشتري العتاد الروسي”.
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تعليق واحد
لا تكونوا من المغرورين الاغبياء الذين لا يتعضون بالاحداث الحالية … هل رأيتمكيف ورط الغرب اوكرانيا في حرب ثم تخلى عنها
حذار من الغرور وتهلنونها حربا ضد الجزائر فلن ينفعكم احد لا اسرائيل ولا امريكا علما بان الروس هذا ما يمتظرون لتصحيح الخطأ الذي ارتكبوها في ليبيا .. ان حدث ونشبت حرب مع الجزائر فالمدة لن تكون طويلة لا حتلال الرباط وكما يقول المصريين مسافة السكة فقط .. لا تستهبنوا بهم ولا يغرنكم الاعداء لو وجدوا الامر بهذه السهولة لحدث هذا منذمدة طويلة … أعرف انها احدى امانيكم لكن لو كان حكامكم في المستوى اما وانهم كما رأيناهن=م في شوارع باريس فلا اظن انهم في المستوى