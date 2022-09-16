طنجة.. توقيف شخصين بتهمة ترويج مفرقعات وشهب اصطناعية

2022-09-16 / 16:16
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، يوم الخميس 15 شتنبر الجاري، من توقيف شابين يبلغان من العمر 19 و20 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المفرقعات والشهب الاصطناعية.

وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية بالمديرية العامة للأمن الوطني قد رصدت إعلانات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع مفرقعات وشهب اصطناعية، وذلك قبل أن تمكن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما بمدينة طنجة.

ومواصلة للبحث في هذه القضية أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة عن حجز 61 وحدة من هذه الشهب والمفرقعات الاصطناعية.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة المساهمين والمشاركين في ترويج هذه المواد المحظورة والخطيرة.

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تعليق واحد

  1. نعم نشكر السلطات الامنية على مجهوداتها القيمة وحرصها الداىم على استتباب الامن والحفاظ على الاستقرارا بمحاربتهت للجريمة بكل انواعها ونشكرها خصوصا على تدخلها الناجح في إيقاف هذين الشخصين الذين يتاجران في مواد متفجرة محظورة قد تشكل خطرا على سلامة المواطنين بحيث نرى هذه المواد المتفجرة اجتاحت الاسواق المغربية في الآونة الاخيرة لذا يجب محاربتها وايقاف المتاجرين فيها شكرا لادارة الامن الوطني

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