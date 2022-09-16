فاجعة بتطوان ..وفاة الأب و انتحار الابن في يوم واحد

نجلاء مزيان

عاشت مدينة تطوان، خاصة حي المصداع أمس الخميس على وقع صدمة كبيرة، و ذلك عقب وفاة شخص و انتحار ابنه في يوم واحد.

و حسب مصادر جريدى هبة بريس الالكترونية، فإن الأب الذي كان يعمل “تاجر بسيط”، توفي على إثر أزمة قلبية مفاجئة، حيث تم نقله إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان.

وحسب ذات المصادر، فإن الإبن لم يتحمل صدمة خبر وفاة والده، إذ قام برمي نفسه من أعلى البناية، ليتم العثور عليه صباح يومه الجمعة جثة هامدة.

و فور إخطارها، حلت بعين المكان السلطة المحلية وعناصر الشرطة العلمية، لتعميق البحي و كذا معرفة ملابسات و تفاصيل هذا الحادث الأليم.

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