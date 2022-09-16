فاجعة بتطوان ..وفاة الأب و انتحار الابن في يوم واحد
نجلاء مزيان
عاشت مدينة تطوان، خاصة حي المصداع أمس الخميس على وقع صدمة كبيرة، و ذلك عقب وفاة شخص و انتحار ابنه في يوم واحد.
و حسب مصادر جريدى هبة بريس الالكترونية، فإن الأب الذي كان يعمل “تاجر بسيط”، توفي على إثر أزمة قلبية مفاجئة، حيث تم نقله إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان.
وحسب ذات المصادر، فإن الإبن لم يتحمل صدمة خبر وفاة والده، إذ قام برمي نفسه من أعلى البناية، ليتم العثور عليه صباح يومه الجمعة جثة هامدة.
و فور إخطارها، حلت بعين المكان السلطة المحلية وعناصر الشرطة العلمية، لتعميق البحي و كذا معرفة ملابسات و تفاصيل هذا الحادث الأليم.
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7 تعليقات
كل التعازي والمواساة لأهلهما و أسرتهما و كل معرفهما نسأل الله لهما الرحمة و المغفرة
نقول لاسرة الأب رحمه الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون أما بالنسبة للابن فهو لم يتقبل الصدمة وجعلته يقوم بالاحنتحار وكان عليه أن يسلم أمره إلى الله لأن هذا قدر الله لا هروب منه..
كل نفس ذائقة الموت ولكن للاسف الشديد ليس بهذه الطريقة البشعة.. أما الأب رحمه الله وتغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وان لله وان اليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اصبحت ظاهرة الانتحار يشهدها المغرب بكثرة حيث أصبحت تضيق الدنيا بهم ولا يتحملون الصدمة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد للأسرة المرحوم الأب وكذا الابن في ان واحد فإنه لايتحمله العقل.ولكن هذآ قدر الله إن لله وإن إليه راجعون…
للأسف الشديد هذه الواقعة المؤلمة والمحزنة خلفت وراءها حزنا شديدا بوفاة الأب وبعدها وفاة الابن بانتحاره اللهم صبر اهليهم الصبر والسلوان يآرب ولطفك بنا وسترك إنك سميع مجيب الدعاء يآرب…
الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة يآرب ويغفر لهما