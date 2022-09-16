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الفاتيكان: البابا لن يحضر جنازة الملكة اليزابيث

2022-09-16 / 15:48
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هبة بريس - وكالات

أعلن الفاتيكان، أن البابا فرنسيس لن يحضر جنازة الملكة البريطانية اليزابيث الثانية، التي من المقرر أن تقام يوم الاثنين المقبل 19 سبتمبر.

وأوضح الفاتيكان في بيان أن الكنيسة الكاثوليكية ستمثل بمسؤول كبير. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسل البابا فرنسيس برقية تعزية للملك تشارلز الثالث.

أعلن مسؤولو قصر باكنغهام، يوم أمس الخميس، عن تفاصيل مراسم الجنازة الرسمية، والتي سيتخللها هناك صمت لمدة دقيقتين حدادا في عموم البلاد، قبل وقت قصير من اختتام مراسم الجنازة الرسمية.

وأضاف المسؤولون أنه من المقرر أن تكون الترتيبات المخططة بدقة وداعا مناسبا لأطول ملوك بريطانيا حكما، وسيمشي الملك تشارلز الثالث وأفراد العائلة الملكية خلف النعش مرة أخرى، حيث سيتم نقله من قلب مبنى البرلمان البريطاني إلى كنيسة وستمنستر على عربة مدفع تابعة للبحرية الملكية.

وستقام الصلاة في الكنيسة الساعة 11 صباحا بحضور رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، وفي حوالي الساعة 11:55 صباحا سيكون هناك صمت في البلاد لمدة دقيقتين حدادا، وبعد ذلك ينقل النعش إلى قوس ولينغتون حيث يسير خلفه الملك تشارلز الثالث مع بعض أفراد العائلة الملكية على الأقدام، بينما تتبعه الملكة كاميلا وآخرون بالسيارة، قبل أن يخرج النعش من لندن إلى كنيسة الملك جورج السادس في قلعة وندسور، حيث تقام صلاة قبل دفن الملكة إلى جانب زوجها الراحل الأمير فيليب في الكنيسة.

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‫2 تعليقات

  1. الضالين الذين يقولون الله ثالث ثلاثة مامصيرهم ان الله لايغفر،ان يشرك به انتهى الكلام،والسلام

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