أسود القاعة يتوجون أبطالا لكأس القارات

هبة بريس ـ رياضة

في مباراة هيتشكوكية لم تحسم تفاصيلها سوى في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، تمكن المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة من الفوز على إيران في نهائي كأس القارات.

و حسم رفاق المسرار مباراة النهائي أمام بطل آسيا المنتخب الإيراني بحصة 4 أهداف لثلاثة بعد اللجوء للأشواط الإضافية.

و تميزت المباراة بالندية و الإثارة طيلة فصولها خاصة بعد وصول كلا المنتخبين للأخطاء المتراكمة الخمسة قبل أن يحسم يوسف جواد النتيجة بهدف قاتل للأسود.

و بهذا الانتصار تمكن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة من الفوز بكأس القارات الدولية التي احتضنتها تايلاند.

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