أسود القاعة يتوجون أبطالا لكأس القارات
هبة بريس ـ رياضة
في مباراة هيتشكوكية لم تحسم تفاصيلها سوى في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، تمكن المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة من الفوز على إيران في نهائي كأس القارات.
و حسم رفاق المسرار مباراة النهائي أمام بطل آسيا المنتخب الإيراني بحصة 4 أهداف لثلاثة بعد اللجوء للأشواط الإضافية.
و تميزت المباراة بالندية و الإثارة طيلة فصولها خاصة بعد وصول كلا المنتخبين للأخطاء المتراكمة الخمسة قبل أن يحسم يوسف جواد النتيجة بهدف قاتل للأسود.
و بهذا الانتصار تمكن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة من الفوز بكأس القارات الدولية التي احتضنتها تايلاند.
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3 تعليقات
من جد وجد و من زرع حصد
لقجع الرجل المناسب في المكان المناسب
القاطرة تسير و الكلاب تنبح
هنيئا لمنتخبنا البطل و مزيدا من العطاء في المستقبل، والمزيد من التحفيز من طرف المسؤولين عن هذا الفريق المشرف
هنيئا لكم شرفتم بلادكم .فرحتين في يومين
انتصاركم واندحار بن بطوش