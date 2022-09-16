مجلس الحكومة يفصح عن تعيينات المناصب العليا في وزارتين

هبة بريس ـ الرباط

اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

و حسب بلاغ لمجلس الحكومة، فقد تم على مستوى وزارة النقل واللوجستيك، تعيين نبيل مسالي مديرا للطيران المدني.

وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تم تعيين رشيد مداح، مدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، و تعيين عبد الله بوراك، مدير وكالة الحوض المائي لسبو، ثم عمر شفيق، مديرا لوكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية.

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