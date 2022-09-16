بركة: “تمت تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب بصفة منتظمة”

2022-09-16 / 14:35
0

هبة بريس ـ الرباط 

عقدت الحكومة، يومه الجمعة 19 من صفر 1444، ُموَافِقُ 16 شتنبر 2022، مجلسها الأسبوعي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرضين قطاعيين أحدهما حول الخصاص المائي والتدابير الاستعجالية والمهيكلة المتخذة، والآخر في شأن الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2022-2023، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في البداية، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول الخصاص المائي والتدابير الاستعجالية والمهيكلة المتخذة، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والنقل.

و أكد الوزير أنه بالرغم من تراجع المخزون المائي بالسدود فقد تمت تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب بصفة منتظمة.

هذا الأمر تم وفق بركة عبر تقوية الإمدادات انطلاقا من المياه الجوفية ومن السدود المخصصة للفلاحة، وكذلك عبر اللجوء الى تحلية مياه البحر خاصة بأكادير حيث تمت تعبئة ما يناهز 15 مليون متر مكعب من المياه منذ فبراير 2022.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جامعة ابن طفيل تحصد جائزتين بمنافسة الشراكة بين المقاولة و الجامعة

جامعة ابن طفيل تحصد جائزتين بمنافسة الشراكة بين المقاولة…

2022-09-16 / 18:32
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 12 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 12 إصابة جديدة

2022-09-16 / 17:19
Photo of بركة: “المغرب اقتنى 26 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر”

بركة: “المغرب اقتنى 26 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر”

2022-09-16 / 16:56
Photo of طنجة.. توقيف شخصين بتهمة ترويج مفرقعات وشهب اصطناعية

طنجة.. توقيف شخصين بتهمة ترويج مفرقعات وشهب اصطناعية

2022-09-16 / 16:16
Photo of الطائفة اليهودية المغربية تحيي هيلولة الحاخام حاييم بينتو بالصويرة

الطائفة اليهودية المغربية تحيي هيلولة الحاخام حاييم بينتو بالصويرة

2022-09-16 / 15:12
Photo of الحكومة: “لاسامير مهمة ومكرهناش نخدموها من لبارح”

الحكومة: “لاسامير مهمة ومكرهناش نخدموها من لبارح”

2022-09-16 / 14:23
Photo of تصنيع الماحيا وبيعها يطيح بشاب نواحي سطات

تصنيع الماحيا وبيعها يطيح بشاب نواحي سطات

2022-09-16 / 13:42
Photo of الدرك الملكي بسطات يداهم وحدة صناعية للأغذية

الدرك الملكي بسطات يداهم وحدة صناعية للأغذية

2022-09-16 / 12:25
Photo of أمن الراشيدية يوقف شخصا حاول سرقة وكالة لتحويل الأموال

أمن الراشيدية يوقف شخصا حاول سرقة وكالة لتحويل الأموال

2022-09-16 / 11:50
Photo of يهم السائقين.. اضطرابات في حركة السير بالطريق الرابطة بين الرباط والبيضاء

يهم السائقين.. اضطرابات في حركة السير بالطريق الرابطة بين…

2022-09-16 / 11:42

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق