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الحكومة: “لاسامير مهمة ومكرهناش نخدموها من لبارح”

2022-09-16 / 14:23
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هبة بريس - لبنى أبروك

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن محطة التكرير لاسامير موضوع فيه الكثير من سوء الفهم من طرف عدد من الجهات.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الجمعة، أن الحكومة عبرت عن موقفها لأكثر مرة، ولا تنكر أهمية هذه المؤسسة على مستوى التخزين والمساهمة في توفير امكانيات كبيرة من المواد الطاقية التي يتم تكريريها محليا.

وأضاف بايتاس، أن سوق المحروقات متقلب حاليا، والاعتماد على طريقة واحدة في تدبير موضوع الطاقة هو خاطئ، ويجب تنويع مصادر الطاقة كما يجب للدولة والحكومة ان تمتلك استراتيجية واضحة في هذا المجال.

وشدد ذات المتحدث، على أن هذا الموضوع يجب مناقشته بهدوء ودون تشنج أو ضغط، لان هناك مصالح كبرى في بلادنا وهناك من يريد ادخاله في بيانات متتالية وتشنج واضح.

وأضاف بايتاس، أن هذه التجربة والارتفاعات المتتالية للاسعار، بينت أهمية هذه المؤسسة، لكن هذا موضوع يحتاج للهدوء لانه مرتبط بمستويين اولا هناك نزاع قضائي تبث فيه المحاكم الوطنية ثم تحكيم دولي .

لذا، يسترسل بايتاس، “لا يجب أن نتهم الحكومة بأنها متشددة الموقف في هذا الموضوع، حنا مكرهناش نخدمو لاسامير من لبارح وايلا كان يخدمها مرحبا، لكن هذا موضوع يحتاج للهدوء.” يؤكد المتحدث ذاته

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‫3 تعليقات

  1. هذا كلام ديماغوحي و لا يساوي شيءا ،لاسامير مؤسسة استراتيجية و دورها كبير جدا على الأقل باستعمال الطاقة التخزينية المت فكرة بها من أجل التحكم في تدبدبات السوق الدولية من خلال إنشاء مخزون استراتيجي يؤمن فترة الارتفاعات الحادة و يجنب اقتصادنا الوطني تلك الصدمات التي عاشها و موجة الغلاء الفاحش التي عانى منها المواطن .
    غياب الإرادة و تحكم اللوبيات التي لها امتياز كبير من عدم وجود هذع المؤسسة هو ما يمنع اعادة فتحها و هذه هؤ الحقيقة و الباقي هراء و الدليل انها نعيش على انخفاض في السعر الدولي و لا زالت عصابة المحروقات تمتص دماء المواطن بأسعار ملتهبة .الشكوى بهم لله

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