بعد الاعتداءات المتكررة… لبنان يقرر إغلاق جميع المصارف

2022-09-16 / 12:39
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هبة بريس - وكالات

أعلنت جمعية المصارف في لبنان، اليوم الجمعة، أنها قررت إغلاق جميع المصارف لمدة 3 أيام، ابتداءً من الاثنين المقبل، بعد الاعتداءات المتكررة في الآونة الأخيرة.

وحسب موقع قناة “الجديد”، اتخذت الجمعية قراراً بإقفال المصارف أيام 19 – 20 – 21 سبتمبر، استنكارا وشجبا لما حصل وبغية اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة.

وأضافت أن الجمعية ستجتمع، في مطلع الأسبوع المقبل، للنظر بشأن الخطوات التالية.

وأكدت الجمعية على نبذ العنف بجميع أشكاله، لافتة إلى أن العنف لم ولن يكون هو الحل.

وأوضحت أن الحل يكون بإقرار القوانين الكفيلة بمعالجة الأزمة بأسرع ما يمكن، لأن معالجة الأزمة كالتي تمر بها البلاد لا يمكن أن تُحل إلا عبر خططٍ شاملة تأخذ بالاعتبار جميع المسببات وتقوم بمعالجتها بشكل متكامل.

كما اعتذرت الجمعية من جميع المودعين عن أي إزعاج أو تأخير قد ينتج عن هذا الإقفال.

وشددت على أن سلامة موظفيها وزبائنها تأتي في رأس الأولويات التي تضعها المصارف نصب أعينها إضافة إلى مصالح المودعين التي تحاول تأمينها بقدر المستطاع في الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وبينت الجمعية أن القرار يأتي بعد الاعتداءات المتكررة على المصارف وما يتعرض له القطاع وخاصة موظفو المصارف من تعديات جسدية، وكذلك بعد أخذها بالاعتبار المخاطر التي يتعرض لها الزبائن الموجودين داخل الفروع التي تتعرض للاقتحام.

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