الدرك الملكي بسطات يداهم وحدة صناعية للأغذية
علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الدرك الملكي البيئي التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، وبمآزرة عناصر من السرية، داهمت وحدة صناعية للأغذية نواحي سيدي العايدي ليتم اكتشاف عدد من آلات التلفيف و آلات التعبئة و كذا بعض أدوات طباعة تواريخ الصلاحية، إضافة إلى أجهزة طبخ (فران) و كذا أجهزة التجفيف، إذ تم في تشكيل لجنة موفدة من عمالة المدينة رفقة عناصر الضابطة القضائية ليتم حجز و استصدار مجموع الآلات و المواد و المعدات المعثور عليها إلى حين النظر بشأنها من طرف العدالة، هذا في الوقت الذي لازال البحث جاريا تحت إشراف النيابة العامة المختصة للتوصل إلى كل من ثبت تورطه في القضية و تقديمه أمام أنظار العدالة.
الخطوة الأمنية التي تروم الحفاظ على الصحة العامة ومحاربة الغش، تأتي في إطار الحملات المتواصلة و المستمرة قصد مراقبة و تفتيش الوحدات الصناعية الغذائية و محاربة الغش بخصوص تصنيع المواد الاستهلاكية الموجهة للاستهلاك المباشر من لدن المواطنين، والتي مكنت من تفكيك وحدة صناعية تنشط في مجال تصنيع المواد الإستهلاكية و تعبئتها و تسويقها محليا، و ذلك دون التوفر على ترخيص مسبق، و في ظروف غير صحية مخالفة للمعايير المعمول بها.
وأضافت مصادرنا، أن المحققين تمكنوا من حجز كميات جد مهمة من بعض المواد الاستهلاكية (الغير الصالحة) من عسل اصطناعي، قطاني متنوعة، نكهات اصطناعية مختلفة، زيت زيتون، زيت المائدة، مصبرات الطماطم، مصبرات المشمش…. و غيرها من المواد الاستهلاكية الأساسية، والتي توزعت كالتالي:
_ 03 أطنان من العسل الإصطناعي.
_ 1100 كلغ من المواد المصبرة و القطاني الموجهة للتلفيف.
_ 7560 قنينة ذات أحجام مختلفة موجهة للتعبئة بنكهات سكرية مختلفة و كذا الزيوت.
_ 21 برميل ذات سعات مختلفة تحتوي على مواد استهلاكية بشكل خام.
_ 04 آلات للتلفيف.
_ 05 آلات للتعبئة.
_ 05 أجهزة تجفيف.
_ 02 أفرنة.
_01 جهاز للنفخ.
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لم يعد يكفي هؤلاء المجرمين ضرب القدرة الشراءية التي يتعرض لها المواطن فأصبحوا يهددون حتى صحته و كيانه
يقضة أمنية تحسب لجهاز الدرك في المنطقة جنبت المواطنين استهلاك مواد فاسدة.
كل الاحترام والتقدير للدرك الملكي على يقضته ضد عصابات الغش في تصنيع المواد الغذائيه.
يجب المداومة على شن هذه الحملات والمداهمات لمثل هذه المصانع التي تنشط في الصناعات الغذائية بدون ترخيص لأنها غالباً ما تشتغل في ضروف تغيب عنها شروط السلامة.
لا يجب التهاون في مقاومة الشبكات التي تنشط في الغش الغذائي لأنها تهدد سلامة الصحة العامة للمواطن.
حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء العصابات التي تستهون بحياة المواطنين وتستسهل تعريض سلامتهم الصحية للخطر
الحمد لله على كفاءة رجال الدرك الملكي الذين استطاعوا كبح هذا الخطر الداهم الذي كان موجها ضد سلامة الصحة العامة.
نتمنى من عدالة المحكمة أن تقضي في حقهم بأقصى العقوبات الممكنة.
مجال الصناعة الغدائية مجال حساس لأنه يمس صحة المواطنين يجب مراعات شروط السلامة الصحية في طرق الاشتغال به.