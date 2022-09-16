الدرك الملكي بسطات يداهم وحدة صناعية للأغذية

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الدرك الملكي البيئي التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، وبمآزرة عناصر من السرية، داهمت وحدة صناعية للأغذية نواحي سيدي العايدي ليتم اكتشاف عدد من آلات التلفيف و آلات التعبئة و كذا بعض أدوات طباعة تواريخ الصلاحية، إضافة إلى أجهزة طبخ (فران) و كذا أجهزة التجفيف، إذ تم في تشكيل لجنة موفدة من عمالة المدينة رفقة عناصر الضابطة القضائية ليتم حجز و استصدار مجموع الآلات و المواد و المعدات المعثور عليها إلى حين النظر بشأنها من طرف العدالة، هذا في الوقت الذي لازال البحث جاريا تحت إشراف النيابة العامة المختصة للتوصل إلى كل من ثبت تورطه في القضية و تقديمه أمام أنظار العدالة.

الخطوة الأمنية التي تروم الحفاظ على الصحة العامة ومحاربة الغش، تأتي في إطار الحملات المتواصلة و المستمرة قصد مراقبة و تفتيش الوحدات الصناعية الغذائية و محاربة الغش بخصوص تصنيع المواد الاستهلاكية الموجهة للاستهلاك المباشر من لدن المواطنين، والتي مكنت من تفكيك وحدة صناعية تنشط في مجال تصنيع المواد الإستهلاكية و تعبئتها و تسويقها محليا، و ذلك دون التوفر على ترخيص مسبق، و في ظروف غير صحية مخالفة للمعايير المعمول بها.

وأضافت مصادرنا، أن المحققين تمكنوا من حجز كميات جد مهمة من بعض المواد الاستهلاكية (الغير الصالحة) من عسل اصطناعي، قطاني متنوعة، نكهات اصطناعية مختلفة، زيت زيتون، زيت المائدة، مصبرات الطماطم، مصبرات المشمش…. و غيرها من المواد الاستهلاكية الأساسية، والتي توزعت كالتالي:

_ 03 أطنان من العسل الإصطناعي.

_ 1100 كلغ من المواد المصبرة و القطاني الموجهة للتلفيف.

_ 7560 قنينة ذات أحجام مختلفة موجهة للتعبئة بنكهات سكرية مختلفة و كذا الزيوت.

_ 21 برميل ذات سعات مختلفة تحتوي على مواد استهلاكية بشكل خام.

_ 04 آلات للتلفيف.

_ 05 آلات للتعبئة.

_ 05 أجهزة تجفيف.

_ 02 أفرنة.

_01 جهاز للنفخ.

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