“سيمنس” الألمانية تستعد لإغلاق مصنعها بطنجة

هبة بريس - طنجة

ذكرت تقارير متكابقة ان شركة “سيمنس غاميسا” الألمانية المتخصصة في الطاقة المتجددة، تستعد لإغلاق مصنعها في مدينة طنجة.

واضافت التقارير ان الاغلاق بسبب عدم تحقيق أهدافها المرجوة من المصنع حيث أن الشركة أرسلت رسائل إلى عمالها تُخبرهم بقرب إغلاق المصنع، في إطار استراتيجية إعادة تقييم تقوم بها الشركة.

وسيفقد المئات من العمال الموظفين المغاربة عملهم بعد إغلاق هذه الشركة أبوابها في طنجة.

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