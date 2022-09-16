أمن الراشيدية يوقف شخصا حاول سرقة وكالة لتحويل الأموال

هبة بريس - الراشيدية

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بمدينة الراشيدية، صباح اليوم الجمعة 16 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 61 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب محاولة سرقة بالعنف من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه باقتحام وكالة لتحويل الأموال كائنة بحي “أولاد الحاج”، حيث عمد إلى تهديد مستخدمة بها باستعمال السلاح الأبيض وإلحاق خسائر مادية بالواجهة الزجاجية لهذه الوكالة، قبل أن يمكن التدخل الفوري لدورية للشرطة من توقيفه بعين المكان وحجز السلاح الأبيض المستعمل من قبله.

وقد الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالراشيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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