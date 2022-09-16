يهم السائقين.. اضطرابات في حركة السير بالطريق الرابطة بين الرباط والبيضاء

هبة بريس

تنهي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى علم كافة مستعملي الطريق السيار الرباط – الدار البيضاء (A1)، بأن أشغال إنجاز ممر سفلي تحت الطريق السيار على مستوى مدينة المحمدية عند النقطة الكيلومترية 54، ستنطلق ابتداء من يوم الإثنين 19 شتنبر2022.

لهذا، ستعرف حركة السير اضطرابات خفيفة ومؤقتة على حركة السير في كلا الاتجاهين من الطريق السيار الرباط – الدار البيضاء، وذلك على النحو التالي:

– سيتم تحويل مسار مستعملي الطريق السيار القادمين من الدار البيضاء نحو الرباط، إلى الاتجاه الآخر من الطريق السيار الدار البيضاء-الرباط، على ممرين للسير، وتحديد السرعة القصوى في 80كلم/الساعة، وذلك على مسافة لا يتجاوز طولها 300 متر.

– وبالنسبة لمستعملي الطريق السيار القادمين من الرباط نحو الدار البيضاء، سيتم الاحتفاظ بنفس المسار نحو الدار البيضاء مع خفض عدد الممرات إلى ممرين وتحديد سرعة لا تجاوز 80 كلم/الساعة.

وقد عمدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى وضع علامات التشوير في المواضع اللازمة من أجل ضمان انسيابية أفضل لحركة السير. كما أنها تعتذر عن الازعاج الذي سيحصل جراء هذه الأشغال والتي يُستهدف منها تعزيز السلامة على الطريق السيار.

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