إدارة أولمبيك خريبكة: “راسلنا السلطات الأمنية لمنع تنقل جمهور الوداد تفاديا للشغب”

هبة بريس ـ رياضة

يواجه نادي أولمبيك خريبكة خصمه الوداد الرياضي مساء الأحد ضمن فعاليات الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية الأولى.

هاته المباراة و التي عادة ما تستقطب حضورا جماهيريا قياسيا، أثارت الجدل قبل يومين من موعدها بسبب مراسلة لإدارة النادي المستضيف وجهت للسلطة الأمنية المحلية.

و نشرت الصفحة الرسمية لنادي اولمبيك خريبكة بيانا يتضمن معطيات مراسلة المصالح المختصة لالتماس منع تنقـل وحضـور جماهير الوداد التـي تحج بأعداد تتجاوز الطاقة الاستيعابية للملعب وتنذر بانفلات تنظيمي وفق البيان.

و أضاف البيان بأن اللجنة الأمنية المحليـة تفاعلت مـع هذا الملتمس بجدية وروح مسؤولية ورفعت تقريرها إلى الجهات المسؤولة لترتب الآثار والتدابير التي تراها لازمة.

*الصورة من الأرشيف

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