إدارة أولمبيك خريبكة: “راسلنا السلطات الأمنية لمنع تنقل جمهور الوداد تفاديا للشغب”

2022-09-16 / 13:13
1

هبة بريس ـ رياضة

يواجه نادي أولمبيك خريبكة خصمه الوداد الرياضي مساء الأحد ضمن فعاليات الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية الأولى.

هاته المباراة و التي عادة ما تستقطب حضورا جماهيريا قياسيا، أثارت الجدل قبل يومين من موعدها بسبب مراسلة لإدارة النادي المستضيف وجهت للسلطة الأمنية المحلية.

و نشرت الصفحة الرسمية لنادي اولمبيك خريبكة بيانا يتضمن معطيات مراسلة المصالح المختصة لالتماس منع تنقـل وحضـور جماهير الوداد التـي تحج بأعداد تتجاوز الطاقة الاستيعابية للملعب وتنذر بانفلات تنظيمي وفق البيان.

و أضاف البيان بأن اللجنة الأمنية المحليـة تفاعلت مـع هذا الملتمس بجدية وروح مسؤولية ورفعت تقريرها إلى الجهات المسؤولة لترتب الآثار والتدابير التي تراها لازمة.

*الصورة من الأرشيف

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أسود القاعة يتوجون أبطالا لكأس القارات

أسود القاعة يتوجون أبطالا لكأس القارات

2022-09-16 / 16:22
Photo of الوينرز ترد بعد منعها: “ما ذنبنا في عدم توفر مدينة خريبكة على ملعب كبير؟”

الوينرز ترد بعد منعها: “ما ذنبنا في عدم توفر…

2022-09-16 / 13:55
Photo of البدراوي يستغل تواجده بالإمارات للبحث عن مستشهرين عالميين للرجاء

البدراوي يستغل تواجده بالإمارات للبحث عن مستشهرين عالميين للرجاء

2022-09-16 / 10:28
Photo of نادال لفيدرر: يوم حزين يا صديقي وخصمي ليته لم يأتِ!

نادال لفيدرر: يوم حزين يا صديقي وخصمي ليته لم…

2022-09-16 / 09:36
Photo of فيدرر ينهي مسيرته الذهبية

فيدرر ينهي مسيرته الذهبية

2022-09-15 / 21:00
Photo of “أعرف حدود جسدي”.. نجم التنس فيدرر يعلن موعد اعتزاله

“أعرف حدود جسدي”.. نجم التنس فيدرر يعلن موعد اعتزاله

2022-09-15 / 16:53
Photo of منتخب أقل من 23 سنة يجتمع بالمعمورة و استدعاء لاعبين جدد من أوروبا

منتخب أقل من 23 سنة يجتمع بالمعمورة و استدعاء…

2022-09-15 / 16:25
Photo of أسود القاعة يفوزون على فينلندا برباعية و يتأهلون لنهائي كأس القارات

أسود القاعة يفوزون على فينلندا برباعية و يتأهلون لنهائي…

2022-09-15 / 15:10
Photo of الجماهير الإسرائيلية تطلق صافرات استهجان ضد حكيمي.. والأخير يتجاهل

الجماهير الإسرائيلية تطلق صافرات استهجان ضد حكيمي.. والأخير يتجاهل

2022-09-15 / 12:42
Photo of أمير قطر: هناك من لا يقبل أن تستضيف دولة عربية مسلمة كأس العالم

أمير قطر: هناك من لا يقبل أن تستضيف دولة…

2022-09-15 / 12:00

تعليق واحد

  1. انا مع منع تنقل جميع جماهير الفرق خارج قواعدها و ذلك تجنبا للجحيم الذي يحدثونه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق