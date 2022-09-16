إدارة أولمبيك خريبكة: “راسلنا السلطات الأمنية لمنع تنقل جمهور الوداد تفاديا للشغب”
هبة بريس ـ رياضة
يواجه نادي أولمبيك خريبكة خصمه الوداد الرياضي مساء الأحد ضمن فعاليات الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية الأولى.
هاته المباراة و التي عادة ما تستقطب حضورا جماهيريا قياسيا، أثارت الجدل قبل يومين من موعدها بسبب مراسلة لإدارة النادي المستضيف وجهت للسلطة الأمنية المحلية.
و نشرت الصفحة الرسمية لنادي اولمبيك خريبكة بيانا يتضمن معطيات مراسلة المصالح المختصة لالتماس منع تنقـل وحضـور جماهير الوداد التـي تحج بأعداد تتجاوز الطاقة الاستيعابية للملعب وتنذر بانفلات تنظيمي وفق البيان.
و أضاف البيان بأن اللجنة الأمنية المحليـة تفاعلت مـع هذا الملتمس بجدية وروح مسؤولية ورفعت تقريرها إلى الجهات المسؤولة لترتب الآثار والتدابير التي تراها لازمة.
*الصورة من الأرشيف
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انا مع منع تنقل جميع جماهير الفرق خارج قواعدها و ذلك تجنبا للجحيم الذي يحدثونه.