الوينرز ترد بعد منعها: “ما ذنبنا في عدم توفر مدينة خريبكة على ملعب كبير؟”

2022-09-16 / 13:55
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هبة بريس ـ رياضة

رد فصيل وينرز المساند للوداد الرياضي على بيان إدارة أولمبيك خريبكة الذي أكد مراسلة النادي المحلي للسلطات الأمنية قصد منع تنقل الجماهير الحمراء لخريبكة خلال مباراة الأحد المرتقبة بين الفريقين.

و جاء في بلاغ الوينرز ما يلي: “برسم الدورة الثالثة من البطولة الوطنية، يحل الوداد الرياضي ضيفا على أولمبيك خريبكة يوم الأحد 18 شتنبر 2022 ، انطلاقا من الساعة 19h15 ليلا بملعب الفوسفاط.

إلترا وينرز 2005 ، تعلن على أنها لن تتنقل لمدينة خريبكة بسبب البلاغ الرسمي لفريق أولمبيك خريبكة والذي يحذر من انفلات تنظيمي محتمل بل ويطالب السلطات المحلية بمنع جماهير الوداد الرياضي من التنقل.

ونستغرب من هذا البلاغ المفاجئ، ونتسائل ما ذنبنا في عدم توفر مدينة خريبكة على ملعب كبير؟ وما ذنبنا أن ملعب المدينة لا يتوفر على الشروط الانسانية لاستقبال جماهيرنا الغفيرة ولتنظيم مباراة في كرة القدم؟

مسؤوليتنا اتجاه أعضاءنا تفرض علينا اتخاذ قرارات عقلانية مناسبة بعيدا عن العاطفة، ولهذا قررنا عدم التنقل لمدينة خريبكة، تفاديا لأي أحداث أو مشاكل نحن في غنى عنها في ظل عدم تخصيص اي تذاكر لجماهيرنا، وفي ربط تنقلنا بشروط مستعصية.

ونؤكد على أن لا مشاكل لنا مع جماهير مدينة خريبكة أو مع النادي، و لكننا لن نتواجد في مكان غير مرغوبين فيه، و ندعو اللاعبين للقتال من أجل العودة بالفوز من خريبكة ، ننتظر منكم ردة فعل ايجابية”، يختم بلاغ الوينرز.

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