البدراوي يستغل تواجده بالإمارات للبحث عن مستشهرين عالميين للرجاء

هبة بريس ـ رياضة

تواجد عزيز البدراوي رئيس نادي الرجاء الرياضي خلال الأيام الأخيرة بدولة الإمارات الشقيقة و ذلك في إطار دعوة توصل بها من شبكة مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية لتصوير برنامج خاص سيذاع الأسبوع المقبل.

و استغل رئيس النادي الأخضر تواجده بالإمارات للقاء مسؤولين في اتحاد الكرة الإماراتي منهم رئيس الاتحاد و كذا بعض رؤساء الأندية هناك و منهم رئيسي أندية العين و الشارقة.

و التقى البدراوي كذلك في الإمارات بعدد من الشخصيات الوازنة في عالم المال و الأعمال منهم رؤساء شركات كبرى و مستشهرين عالميين يدعمون بعض الأندية الإماراتية و هو ما دفع رئيس الرجاء للتواصل معهم حول إمكانية استفادة النادي المغربي من عائدات استشهارية في المستقبل القريب عبر حمل علامات المستشهرين السالفي الذكر.

و جدير بالذكر أن عزيز البدراوي و منذ ترؤسه لنادي الشعب أحدث ثورة تسيرية داخل البيت الرجاوي و كان من بين تجلياتها توقيع عقد رعاية و استشهار مع إحدى الشركات العالمية الكبيرة و هو ما سينعش خزينة الفريق بعائدات مالية مهمة.

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