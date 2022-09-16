وزير الدفاع الاسرائيلي يلتقي بلخير الفاروق

2022-09-16 / 09:49
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هبة بريس

التقى وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بالمفتش العام للجيش المغربي، بلخير الفاروق، في تل أبيب.

وقال غانتس، في تغريدة على صفحته الرسمية عبر تويتر، “التقيت اليوم بالمفتش العام للجيش المغربي الجنرال بلخير الفاروق، في إطار مؤتمر “الابتكار” للجيش الإسرائيلي، في تل أبيب”.

وأضاف “منذ لقائنا الأول قبل نحو عام، خلال زيارتي التاريخية إلى المغرب وتوقيع مذكرة تفاهم أمنية، تم إحراز تقدم كبير في العلاقات الأمنية بين البلدين”.

وتابع: “نحن عازمون على الاستمرار في تعميق هذه العلاقات وتطويرها”.

ووصل الفاروق منذ أيام إلى إسرائيل، للمشاركة في مؤتمر الابتكار الذي تنظمه تل أبيب حول التجديد والتحديث العسكري، الذي ينعقد بين 12 و15 من سبتمبر.

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