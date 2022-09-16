مرة أخرى.. لبناني يحصل على وديعته بعد تهديده بحرق المصرف

2022-09-16 / 09:25
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هبة بريس - وكالات

في عملية سريعة، تمكن مواطن لبناني من الحصول على وديعته المالية في البنك بعد أن دخل إلى أحد فروع البنك في جنوب البلاد، وهدد بحرق الفرع في حال لم يحصل على وديعته.

وحسب المعلومات فإن المودع دخل مع نجله إلى فرع “بنك بيبلوس” في الغازية، وعمد إلى تهديد الموظفين بسلاح حربي وسكب مادة البنزين، وهدد بحرق الفرع في حال لم يحصل على وديعته، كما احتجز الزبائن داخله.

وبعد حوالي النصف ساعة، تمكن المودع من الحصول على مبلغ 19200 دولار من وديعته وتسليمها لأحد الأشخاص الذي كان ينتظره في الخارج، ثم سلم نفسه إلى القوى الأمنية.

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