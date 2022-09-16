تسجيل هزة أرضية بساحل إقليم الدريوش
هبة بريس
أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4 درجات على سلم ريشتر، مساء الخميس، بعرض ساحل إقليم الدريوش.
وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة العاشرة و5 دقائق و49 ثانية ليلا (توقيت غرينيتش+1).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 13 كيلومترا، وقعت عند التقاء خط العرض 35.660 درجة شمالا، وخط الطول 3.554 درجة غربا.
ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5
0
7 تعليقات
سبحان اللله إنه عبرة للكفار والمفسدين والمتكبرين …
ان اراد لشيء ان يكون فيقول له كن فيكون ..
منطقة الريف باكملها معرضة للتحركات الأرضية..
اللهم لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه..
اللهم الطف بنا يارب نتيجة الفساد والعصيان وكثرة المنكرات ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم انا نسالك العفو والعافية والمغفرة.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم