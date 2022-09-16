طقس الجمعة.. سماء غائمة وزخات مطرية بهذه المناطق

2022-09-16 / 09:08
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، تشكل كتل ضبابية فوق بعض السواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي.

كما سيلاحظ نزول أمطار جد خفيفة أو ضعيفة محليا على السواحل الممتدة من أكادير إلى طرفاية، فضلا عن تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما فوق شمال الأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطى والجنوبية، مع تناثر الغبار ببعض الجهات الداخلية للأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 9 و 16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، و ما بين 24 و 29 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 17 و 24 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة ،خلال النهار، فستبقى تقريبا في استقرار.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز ، وما بين طانطان والداخلة، وما بين رأس سبارتيل والقنيطرة ، وهائجا بباقي السواحل .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الدرك الملكي بسطات يداهم وحدة صناعية للأغذية

الدرك الملكي بسطات يداهم وحدة صناعية للأغذية

2022-09-16 / 12:25
Photo of أمن الراشيدية يوقف شخصا حاول سرقة وكالة لتحويل الأموال

أمن الراشيدية يوقف شخصا حاول سرقة وكالة لتحويل الأموال

2022-09-16 / 11:50
Photo of يهم السائقين.. اضطرابات في حركة السير بالطريق الرابطة بين الرباط والبيضاء

يهم السائقين.. اضطرابات في حركة السير بالطريق الرابطة بين…

2022-09-16 / 11:42
Photo of قيمتها 448 ألف درهم… جمارك مطار وجدة توقف مهاجرا مغربيا وبحوزته 58 أيفون “11”

قيمتها 448 ألف درهم… جمارك مطار وجدة توقف مهاجرا…

2022-09-16 / 10:10
Photo of تسجيل هزة أرضية بساحل إقليم الدريوش

تسجيل هزة أرضية بساحل إقليم الدريوش

2022-09-16 / 09:16
Photo of أهم مخرجات اجتماع لجنة المالية والميزانية والتخطيط بجماعة مكناس

أهم مخرجات اجتماع لجنة المالية والميزانية والتخطيط بجماعة مكناس

2022-09-15 / 22:58
Photo of الخطوط الملكية المغربية تكشف عن حزمة ابتكارات جديدة

الخطوط الملكية المغربية تكشف عن حزمة ابتكارات جديدة

2022-09-15 / 22:54
Photo of أكادير : أطر التوجيه التربوي بسوس ماسة تحتج على نتائج الحركة الانتقالية لهذا الموسم

أكادير : أطر التوجيه التربوي بسوس ماسة تحتج على…

2022-09-15 / 22:28
Photo of النقل المدرسي يتعزز بـ 9 حافلات جديدة باقليم الحاجب

النقل المدرسي يتعزز بـ 9 حافلات جديدة باقليم الحاجب

2022-09-15 / 21:24
Photo of المدير الجهوي للجمارك بالشرق : كل المتدخلين ساهموا في إنجاح عملية “مرحبا 22”

المدير الجهوي للجمارك بالشرق : كل المتدخلين ساهموا في…

2022-09-15 / 21:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق