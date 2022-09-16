طقس الجمعة.. سماء غائمة وزخات مطرية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، تشكل كتل ضبابية فوق بعض السواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي.

كما سيلاحظ نزول أمطار جد خفيفة أو ضعيفة محليا على السواحل الممتدة من أكادير إلى طرفاية، فضلا عن تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما فوق شمال الأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطى والجنوبية، مع تناثر الغبار ببعض الجهات الداخلية للأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 9 و 16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، و ما بين 24 و 29 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 17 و 24 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة ،خلال النهار، فستبقى تقريبا في استقرار.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز ، وما بين طانطان والداخلة، وما بين رأس سبارتيل والقنيطرة ، وهائجا بباقي السواحل .

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