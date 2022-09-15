سيارة اسعاف

فاس.. مصرع سائق سيارة أجرة صغيرة في حادثة سير مميتة.

2022-09-15 / 23:08
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ع محياوي - هبة بريس

لفظ سائق سيارة أجرة من الحجم الصغير،مصرعه على الفور في حادثة سير مميتة اليوم الخميس، وقعت قرب ميغادور بطريق عين الشقف بفاس.

و حسب مصدر شهود عيان من عين المكان، فالحادثة نجمت عن اصطدام قوي بين سيارة الأجرة و سيارة أخرى من النوع الخفيف.

وفور علمهم بالحادث حلت على الفور مختلف السلطات المحلية والأمنية بعين المكان للقيام بالمتعين ، حيث تم نقل جثة الهالك صوب المستشفى الغساني لعرضها على التشريح الطبي بتعليمات النيابة العامة المختصة .

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‫12 تعليقات

  1. انا لله وانا اليه راجعون انصحكم اخواني واخواتي عدم السرعة واحترام قانون السير بحذافره واسال الله السلامة للجميع ان تصل متاخرا خير من ان لا تصل

  11. ضحايا حوادث السير في تزايد مستمر على مستعملي الطرق اخذ الحيطة والحذر ..

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