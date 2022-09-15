فاس.. مصرع سائق سيارة أجرة صغيرة في حادثة سير مميتة.
ع محياوي - هبة بريس
لفظ سائق سيارة أجرة من الحجم الصغير،مصرعه على الفور في حادثة سير مميتة اليوم الخميس، وقعت قرب ميغادور بطريق عين الشقف بفاس.
و حسب مصدر شهود عيان من عين المكان، فالحادثة نجمت عن اصطدام قوي بين سيارة الأجرة و سيارة أخرى من النوع الخفيف.
وفور علمهم بالحادث حلت على الفور مختلف السلطات المحلية والأمنية بعين المكان للقيام بالمتعين ، حيث تم نقل جثة الهالك صوب المستشفى الغساني لعرضها على التشريح الطبي بتعليمات النيابة العامة المختصة .
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12 تعليقات
انا لله وانا اليه راجعون انصحكم اخواني واخواتي عدم السرعة واحترام قانون السير بحذافره واسال الله السلامة للجميع ان تصل متاخرا خير من ان لا تصل
انا لله وانا اليه راجعون ..اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناتك.
إنا لله وإنا إليه راجعون .الله إرحمه وارزق أهله الصبر والسلوان..
السرعة المفرطة وعدم احترام ممر الراجلين والاشارات الطرقية ..
مزيدا من الحذر انا لله وانا اليه راجعون..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
عضم الله اجر ذويه ورزقهم الصبر ..
انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
اللهم احسن عاقبة امورنا..
انا لله وانا اليه راجعون..
ضحايا حوادث السير في تزايد مستمر على مستعملي الطرق اخذ الحيطة والحذر ..
انا لله وانا اليه راجعون..